Piłkarka Górnika Łęczna znowu w kadrze

Reprezentacja Polski w piłce nożnej kobiet ma przed sobą: zgrupowanie w Gdańsku oraz mecze towarzyskie z Holandią i Walią. W kadrze Biało-Czerwonych ponownie znalazło się miejsce dla zawodniczki Górnika Łęczna – Pauliny Tomasiak.
Drużyna Niny Patalon z Holandią zagra w piątek, 24 października. Spotkanie zaplanowano na godz. 18 w Gdańsku. Z kolei cztery dni później Biało-Czerwone zmierzą się na wyjeździe z Walią (godz. 19.45).
Tomasiak w tym sezonie Orlen Ekstraligi Kobiet zdobyła dwa gole. A Górnik po sobotnim, bezbramkowym remisie z Czarnymi Sosnowiec nadal zajmuje pozycję lidera tabeli. Zielono-czarne mają na koncie 23 punkty. Czarni uzbierali ich 22 i mają jeden mecz rozegrany mniej.
Kadra reprezentacji Polski:
Bramkarki: Natalia Radkiewicz (Pogoń Szczecin), Kinga Seweryn (GKS Katowice), Kinga Szemik (West Ham United FC).
Obrończynie: Jagoda Cyraniak (GKS Katowice), Milena Kokosz (Rosenborg BK Kvinner), Oliwia Łapińska (Czarni Sosnowiec), Katarzyna Nowak (GKS Katowice), Emilia Szymczak (Liverpool LFC), Martyna Wiankowska (1.FC Koln), Oliwia Woś (1.FC Nurnberg ), Wiktoria Zieniewicz (FC Basel).
Pomocniczki: Adriana Achcińska (1.FC Koln), Oliwia Domin (Dijon FCO), Dominika Grabowska (TSG 1899 Hoffenheim), Gabriela Grzybowska (Dijon FCO), Ewelina Kamczyk (FC Fleury 91), Sylwia Matysik (1.FC Koln), Patrycja Sarapata (Czarni Sosnowiec).
Napastniczki: Krystyna Flis (Juventus), Nadia Krezyman (Dijon FCO), Natalia Padilla Bidas (FC Bayern), Ewa Pajor (FC Barcelona), Paulina Tomasiak (Górnik Łęczna), Weronika Zawistowska (1.FC Koln).