Najlepszego nauczyciele! Internet znów odrobił lekcje. I to z poczuciem humoru

14 października w szkołach w całej Polsce rozbrzmiewają życzenia, kwiaty trafiają w ręce pedagogów, a uczniowie (przynajmniej przez jeden dzień) są wyjątkowo grzeczni. No, przynajmniej próbują. To Dzień Edukacji Narodowej, czyli popularny Dzień Nauczyciela - święto wszystkich, którzy uczą, wychowują i cierpliwie tłumaczą, że „nie, to się nie przyda tylko na sprawdzianie”.

Tradycyjnie w sieci nie zabrakło też fali memów, które z przymrużeniem oka pokazują szkolną rzeczywistość. Internauci żartują z ocen, klasówek, zadań domowych i nieśmiertelnego pytania: „czy to będzie na maturze?”. Niektóre grafiki bawią, inne trafiają w punkt, bo przecież każdy z nas miał w szkole tę jedną nauczycielkę od matematyki, która potrafiła spojrzeniem wywołać absolutną ciszę.

Jeśli więc chcesz poprawić sobie humor, wrócić wspomnieniami do szkolnych ławek lub po prostu powiedzieć „dziękuję” nauczycielom po swojemu - zajrzyj do naszej galerii. Internauci jak zwykle zdali ten egzamin celująco!