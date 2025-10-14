Pora ostrzyć łyżwy. Lodowisko Icemania zaczyna sezon

Pełnowymiarowa tafla, lśniący lód, muzyka i mnóstwo pozytywnej energii – to oznacza jedno. Icemania znów będzie miejscem, gdzie spotykają się rodziny, grupy znajomych i sportowi zapaleńcy. A w tym roku czeka na nich kilka nowości.

– Icemania to jedyne takie miejsce w regionie. Zależy nam, by utrzymać wysokie standardy i wciąż się rozwijać. Dlatego w tym sezonie stawiamy na nowoczesność i jeszcze lepszy kontakt z klientem. Chcemy, by korzystanie z lodowiska było wygodne, szybkie i po prostu przyjemne – mówi Maciej Wątróbka, prezes MOSiR „Bystrzyca” w Lublinie.

Nowoczesny system i lodowa wygoda

Tegoroczna nowość to system samoobsługowy z kodami QR, który ułatwi wejście na lodowisko, korzystanie z szatni i rozliczenie usług. Bilety, zarówno te kupione online, jak i w kasie, będą miały indywidualny kod, a cała obsługa stanie się niemal bezdotykowa. Krócej w kolejce, więcej na lodzie!

MOSiR wprowadza też sprzedaż karnetów tylko online – dostępne będą pakiety na 5 lub 10 wejść, z możliwością dodania wypożyczenia łyżew. Cennik pozostaje bez zmian, a godziny otwarcia w tygodniu i w weekendy dopasowano do rytmu miasta. Bilet normalny na tygodniu będzie kosztować 19 zł, ulgowy – 15 zł, a rodzinny – 30 zł. Natomiast w weekendy zapłacimy 25 zł (normalny), 19 zł (ulgowy) i 39 zł (rodzinny). Wszystkie ceny to kwota, jaką zapłacimy za godzinę jazdy i dodatkowe 20 minut na przebranie się. Dopłata wynosi 1 zł za każdą dodatkową minutę.

Łyżwy z klasą i studenckie środy

Tradycyjnie wraca akcja „Łyżwy z klasą”, dzięki której szkoły mogą organizować lekcje WF-u na lodzie. Nowością są „Studenckie środy” – każdy student, który okaże legitymację, zapłaci o 30 procent mniej. Dla rodzin nadal dostępny będzie popularny bilet 1+1, zachęcający do wspólnego, międzypokoleniowego szusowania po tafli.

Imprezy, sport i dobra zabawa

Na fanów zimowych atrakcji czekają wydarzenia tematyczne: energetyczne Laser Party, klimatyczna Nocna Jazda oraz Disco Kids dla najmłodszych. Jak zawsze będzie muzyka, światła i dużo śmiechu - czyli wszystko, co sprawia, że Icemania to coś więcej niż lodowisko.

W obiekcie będą też trenować hokeiści, szkółki łyżwiarskie i młodzi sportowcy.

– Jazda na łyżwach to nie tylko zabawa, ale też świetny sposób na zdrowie i dobre samopoczucie. Wzmacnia mięśnie, poprawia koordynację i po prostu daje mnóstwo radości – dodaje prezes Wątróbka.

Lodowisko będzie czynne do 22 marca 2026 roku.