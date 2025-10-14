Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Starsze przeglądarki internetowe takie jak Internet Explorer 6, 7 i 8 posiadają udokumentowane luki bezpieczeństwa, ograniczoną funkcjonalność oraz nie są zgodne z najnowszymi standardami.

Prosimy o zainstalowanie nowszej przeglądarki, która pozwoli Ci skorzystać z pełni możliwości oferowanych przez nasz portal, jak również znacznie ułatwi Ci przeglądanie internetu w przyszłości :)

Pobierz nowszą przeglądarkę:

Lubię to! 142 tys. wtorek, 14 października 2025 r.
Serwisy tematyczne
Złota Setka

Artykuły zewnętrzne

Dzisiaj
14:39
Strona główna » Artykuły zewnętrzne

Jak robot sprzątający oszczędza czas i upraszcza codzienność

Udostępnij 0 A A

Jeśli masz wrażenie, że podłogi odbierają ci wieczory—okruchy po kolacji, kurz przy listwach przypodłogowych, lepka plama pojawiająca się dokładnie wtedy, gdy siadasz—to nie jest przewrażliwienie. Codzienna pielęgnacja podłóg przerywa twoją rutynę i łatwo mieć wątpliwości, które funkcje naprawdę mają znaczenie, gdy rozważasz automatyzację tego obowiązku. Robot sprzątający odpowiada na te problemy: działa według harmonogramu, porusza się bez ciągłego nadzoru i utrzymuje czystszy stan wyjściowy, dzięki czemu poświęcasz mniej czasu na przygotowania i „sprzątanie po sprzątaniu”.

AdBlock
Szanowny Czytelniku!
Dzięki reklamom czytasz za darmo. Prosimy o wyłączenie programu służącego do blokowania reklam (np. AdBlock).
Dziękujemy, redakcja Dziennika Wschodniego.
Kliknij tutaj, aby zaakceptować

Zasady autonomicznego sprzątania podłóg

MOVA opracowuje autonomiczne systemy pielęgnacji podłóg, które łączą mocne zbieranie zabrudzeń, kontrolowane mopowanie i adaptacyjną nawigację. Aktualne konstrukcje podkreślają idee, które kształtują segment urządzeń typu robot sprzątający: chowany LiDAR do precyzyjnego mapowania w ciasnych przestrzeniach, dynamiczne unoszenie korpusu ułatwiające przejazd po miękkich dywanach oraz mopowanie bezpieczne dla wykładzin, które chroni tekstylia przed wilgocią. Te zasady znajdziesz również w funkcjach polecanych dalej w tym materiale.

Co automatyzuje robot sprzątający

Usuwanie zanieczyszczeń z podłogi (odkurzanie)

Współczesne roboty łączą odpowiednio dobraną siłę ssania, systemy szczotek i narzędzia krawędziowe, aby podnosić kurz, piasek, sierść zwierząt i okruchy—zwłaszcza gdy kanał powietrzny jest dobrze uszczelniony, a filtracja drobnych cząstek skuteczna. Ustawiasz cykle w godzinach największego ruchu (po śniadaniu czy kolacji), a robot po cichu przywraca porządek, zanim zabrudzenia się rozniosą.

Wilgotne przecieranie podłóg (mopowanie)

Modele 2-w-1 dozują wodę na pad lub wałek mopujący i radzą sobie z plamami niską wilgotnością. Na drewnie obowiązuje zasada „na wilgotno, nie mokro”, a przy mieszanych posadzkach robot powinien wykrywać dywany i unikać ich zamaczania.

Jak robot sprzątający nawiguję i unika kłopotów

Mapowanie i rozpoznawanie przeszkód

Większość systemów tworzy na bieżąco mapę i lokalizuje się w jej obrębie, planując efektywne trasy zamiast błądzić. Szukaj wiarygodnych map pomieszczeń, precyzyjnych stref zakazu wjazdu oraz narzędzi do czyszczenia punktowego, które pozwalają ci atakować newralgiczne miejsca (pod stołem, dywaniki w wejściu, strefy dla zwierząt) bez przemeblowania.

Obsługa różnych nawierzchni i progów

Rzadko kiedy dom ma tylko jeden typ podłogi. Lepsze konstrukcje pokonują typowe progi i zmieniają zachowanie po wykryciu płytek, drewna czy dywanów. Takie funkcje jak dynamiczne unoszenie podwozia zapobiegają wkręcaniu się długiego włosia dywanów w szczotki boczne, a osłony dywanów lub unoszenie mopa chronią miękkie powierzchnie przed wilgocią.

Mechanizmy oszczędzania czasu w codziennym życiu

Mniej przerw podczas pracy

Największa oszczędność czasu bierze się z braku konieczności „ratowania” urządzenia. Dokładne wykrywanie przeszkód oznacza mniej postojów przez kable, zabawki czy progi. Gdy cykl kończy się bez problemów, odzyskujesz mikroprzerwy, które zwykle rozwlekają wieczór.

Mniej przygotowań przed i po sprzątaniu

Dobra mapa cyfrowa ogranicza przygotowania. Zamiast przestawiać miski dla zwierząt czy delikatne lampy, rysujesz strefy zakazu. Możesz też ułożyć rotację pokoi w godzinach ciszy, żeby robot czyścił jedne przestrzenie, gdy przebywasz w innych. Mopowanie bezpieczne dla dywanów eliminuje klasyczny scenariusz „suszenia wykładziny po robocie”.

Konserwacja i materiały eksploatacyjne

Każdy robot wymaga uwagi—opróżniania pojemnika lub worka, płukania elementów mopa, wymiany filtrów i szczotek. Trzymanie się harmonogramu serwisowego utrzymuje skuteczność zbierania i redukuje zapachy, a do tego jest prostsze, gdy części łatwo wyjąć i umyć.

Wpływ na styl życia wykraczający poza minuty

Bazowy poziom czystości i rytuały

Częste, krótkie przejazdy zapobiegają gromadzeniu się kurzu i przyspieszają cotygodniowe porządki. Możesz uruchamiać robota codziennie w kuchni i przy wejściach, a w pozostałych strefach co drugi dzień. Efekt to mniej wizualnego bałaganu i mniej „generalek” w weekend.

Dostępność i ergonomia

Jeśli schylanie się, dźwiganie lub pchanie ciężkiego odkurzacza jest dla ciebie niewygodne, automatyzacja rutynowego sprzątania podłóg to realna ulga. Wciąż reagujesz na pojedyncze wpadki, ale robot przejmuje monotonną część pracy.

Uwarunkowania i kompromisy

Kontroluj wilgoć na drewnie, planuj cykle z myślą o hałasie i na początku zabezpiecz kable oraz długie zasłony, gdy dopracowujesz strefy zakazu. Krótki okres konfiguracji owocuje miesiącami „bezobsługowego” porządku.

Parametry techniczne, które warto ocenić w robocie sprzątającym

Obszar

Co to oznacza

Dlaczego to ważne

Na co zwrócić uwagę

Stos nawigacyjny i czujniki

Niezawodne mapowanie i lokalizacja

Wydajne, pełne pokrycie z mniejszą liczbą „akcji ratunkowych”

Sprawdzony SLAM, mapy pokoi, precyzyjne strefy zakazu, dokładne rozpoznawanie przeszkód

Zabezpieczenia dla nawierzchni

Ochrona dywanów podczas mopowania

Zapobieganie zawilgoceniu i plamom

Automatyczne unoszenie mopa lub fizyczna osłona blokująca wilgoć na dywanach

Forma i zasięg

Wysokość i dotarcie do krawędzi

Dojeżdża pod sofy i wzdłuż listew

Niska wysokość całkowita; rozwiązania docierające w narożniki i przy krawędziach

Moc i zbieranie

Ssanie, konstrukcja szczotek, szczelny tor powietrza

Podnosi piasek i sierść bez wtórnego unoszenia kurzu

Mocne ssanie połączone ze szczelną ścieżką powietrza i wysokowydajną filtracją

Progi/przeszkody

Wysokość pokonywanych przeszkód, unoszenie korpusu

Mniej zakleszczeń na przejściach i dywanach z długim włosiem

Podana wysokość progów; podwozie zdolne unieść się nad miękkimi powierzchniami

Ekosystem utrzymania

Autoopróżnianie i elementy nadające się do mycia

Łatwiejsza obsługa i stabilna skuteczność

Jasne komunikaty serwisowe; dostępne części; zmywalne elementy mopa

Sprytna konfiguracja, która oszczędza czas już dziś

  1. Najpierw mapowanie, potem porządki. Uruchom pełne sprzątanie, aby stworzyć mapę. Następnie dodaj strefy zakazu i etykiety pokoi, by kolejne przejazdy były krótsze i mądrzejsze.

  2. Harmonogram pod twoje nawyki. Jeśli bolączką są okruchy po śniadaniu, zaplanuj codzienny przejazd kuchni 30 minut po posiłku; ustaw oddzielny wieczorny cykl dla stref dziennych.

  3. Chroń miękkie powierzchnie. Włącz wykrywanie dywanów oraz unoszenie mopa lub osłony przed pierwszym cyklem mopowania i sprawdź działanie na małej strefie.

  4. Dbaj o części. Wymieniaj filtry i szczotki zgodnie z zaleceniami, a elementy mopa płucz od razu, żeby przy następnym cyklu nie rozprowadzać starej wody.

Zakończenie

Nie kupujesz robota po to, by zastąpił gruntowne porządki; używasz go, aby chronić swój czas i utrzymywać w domu wyższy poziom czystości na co dzień. W ocenie modeli skup się na niezawodnym mapowaniu, mopowaniu bezpiecznym dla dywanów, praktycznej konstrukcji, drobnoziarnistej filtracji i planie konserwacji, którego faktycznie będziesz się trzymać. Taka krótka lista prowadzi do lepszej codziennej rutyny—i podłóg, które pozostają prezentowalne między większymi sprzątaniami. Marki takie jak MOVA pokazują, jak te fundamenty łączą się w całość bez wymagania od ciebie nieustannej uwagi.

 

e-Wydanie

Pozostałe informacje

Nowatorski zabieg w Lublinie. Kardiolodzy z USK nr 4 zastosowali system Volt
ZDJĘCIA
galeria

Nowatorski zabieg w Lublinie. Kardiolodzy z USK nr 4 zastosowali system Volt

Lekarze z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 4 w Lublinie jako jedni z pierwszych w Polsce przeprowadzili zabiegi ablacji migotania przedsionków z wykorzystaniem nowoczesnego systemu Volt. To przełomowa technologia, która pozwala leczyć arytmię serca w sposób bezpieczny, precyzyjny i minimalnie inwazyjny.
Piłkarka Górnika Łęczna znowu w kadrze

Piłkarka Górnika Łęczna znowu w kadrze

Reprezentacja Polski w piłce nożnej kobiet ma przed sobą: zgrupowanie w Gdańsku oraz mecze towarzyskie z Holandią i Walią. W kadrze Biało-Czerwonych ponownie znalazło się miejsce dla zawodniczki Górnika Łęczna – Pauliny Tomasiak.
Bright Ede nie zagra w najbliższym meczu Motoru z GKS Katowice, z powodu nadmiaru żółtych kartek

Obrońca Motoru zaliczył 90 minut w reprezentacji U19, Polska pokonała Turcję

To był intensywny czas dla reprezentacji Polski do lat 19. Drużyna, którą prowadzi Łukasz Sosin wzięła udział w towarzyskim turnieju w Chorwacji. W kadrze Biało-Czerwonych pojawił się Bright Ede, obrońca Motoru Lublin
Politechnika Lubelska i PGE Dystrybucja o przyszłości energetyki

Politechnika Lubelska i PGE Dystrybucja o przyszłości energetyki

Jak połączyć naukę z praktyką i przygotować polską energetykę na przyszłość? O tym rozmawiają dziś podczas konferencji „Nowe technologie w energetyce”, zorganizowanej przez Wydział Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej oraz PGE Dystrybucja SA. Wydarzenie gromadzi naukowców, ekspertów branży i studentów, którzy wspólnie dyskutują o transformacji energetycznej, cyberzagrożeniach i nowych możliwościach dla młodych inżynierów.
Zbieranie grzybów leśnych – jesienna tradycja Polaków: jak zapełnić koszyk i zachować się prawidłowo w lesie

Zbieranie grzybów leśnych – jesienna tradycja Polaków: jak zapełnić koszyk i zachować się prawidłowo w lesie

Jesień w Polsce to czas, gdy lasy otwierają przed nami swoje spiżarnie. Właśnie rozpoczął się sezon grzybowy 2025, a zbieranie grzybów leśnych staje się narodowym sportem , który łączy przyjemność z obcowaniem z naturą. Aby w pełni cieszyć się tym hobby i wrócić do domu z pełnym koszykiem leśnych skarbów, potrzebna jest wiedza – o najlepszych terminach, lokalizacjach i sposobie rozpoznawania. Przygotowaliśmy kompletny przewodnik, który sprawi, że Twoje grzybobranie w tym roku będzie obfite i bezpieczne.
35-latek w areszcie po potrąceniu rowerzysty i ucieczce z miejsca zdarzenia

35-latek w areszcie po potrąceniu rowerzysty i ucieczce z miejsca zdarzenia

Decyzją Sądu Rejonowego w Lubartowie 35-letni mieszkaniec gminy Ostrówek spędzi najbliższe trzy miesiące w tymczasowym areszcie. Mężczyzna został zatrzymany po tym, jak potrącił 56-letniego rowerzystę i uciekł z miejsca wypadku, nie udzielając poszkodowanemu pomocy.
Jak robot sprzątający oszczędza czas i upraszcza codzienność

Jak robot sprzątający oszczędza czas i upraszcza codzienność

Jeśli masz wrażenie, że podłogi odbierają ci wieczory—okruchy po kolacji, kurz przy listwach przypodłogowych, lepka plama pojawiająca się dokładnie wtedy, gdy siadasz—to nie jest przewrażliwienie. Codzienna pielęgnacja podłóg przerywa twoją rutynę i łatwo mieć wątpliwości, które funkcje naprawdę mają znaczenie, gdy rozważasz automatyzację tego obowiązku. Robot sprzątający odpowiada na te problemy: działa według harmonogramu, porusza się bez ciągłego nadzoru i utrzymuje czystszy stan wyjściowy, dzięki czemu poświęcasz mniej czasu na przygotowania i „sprzątanie po sprzątaniu”.
Szymon Hołownia w Lublinie

Chaos w Polsce 2050 po odejściu Hołowni. Działacz z Lubelszczyzny: Popełniliśmy błędy

Polska 2050 szoruje po dnie w sondażach. Ucieczkę z tonącego okrętu na stanowisko w ONZ zapowiedział jej lider i założyciel Szymon Hołownia. Lokalni działacze partii są zdemotywowani i pełni wątpliwości. - Musimy odbudować zaufanie Polaków – przyznaje Rafał Maksymowicz, sekretarz ugrupowania w województwie lubelskim.

Jak sprawdzić numer działki online?

Jak sprawdzić numer działki online?

W dobie cyfryzacji coraz więcej spraw związanych z nieruchomościami można załatwić przez internet. Jedną z najczęściej poszukiwanych informacji jest numer działki ewidencyjnej – niezbędny w wielu procedurach urzędowych, przy zakupie nieruchomości czy planowaniu inwestycji budowlanych.
Straż Miejska w Lublinie będzie zatrudniać. Kto może się starać o pracę?

Straż Miejska w Lublinie będzie zatrudniać. Kto może się starać o pracę?

Straż Miejska w Lublinie poszukuje pracowników. Nabór ruszy 24 października.
Wielki Bu znany jest z udziału w tzw. freak fightach i działalności w Internecie.
pilne

Wielki Bu bez listu żelaznego

Patryk M., pseudonim Wielki Bu, nie otrzymał listu żelaznego. Oznacza to, że wkrótce może zostać przetransportowany do Polski w związku z zarzutami dotyczącymi handlu i przemytu narkotyków.
Ulica Wazowskiego w Zamościu ma być budowana właściwie od podstaw

Będzie w kim wybierać. Aż pięć firm chce budować ulicę

Pięć ofert i wszystkie mieszczące się w założonym budżecie spłynęło na przetarg ogłoszony przez miasto. Chodzi o budowę ulicy Wazowskiego na zamojskim osiedlu Karolówka.
Łukasz Mejza

Poseł PiS pędził 200 km/h swoim bmw. Odmówił mandatu

Poseł PiS Łukasz Mejza został zatrzymany na drodze ekspresowej S3 koło Polkowic na Dolnym Śląsku. Pędził 200 km/h – informuje RMF FM. Poza tym, odmówił przyjęcia mandatu. Szef MSWiA już zapowiedział, że polityk za to odpowie.
Pamięć zapisana w archiwum. Dzieci Zamojszczyzny mówią do nas po latach

Pamięć zapisana w archiwum. Dzieci Zamojszczyzny mówią do nas po latach

II wojna światowa przyniosła ze sobą nie tylko strach, śmierć i zniszczenie. Mogło być coś gorszego? Mogło. Płacz dzieci. Był, wciąż jest, o wiele trudniejszy do zniesienia. Maleńkie ręce kurczowo trzymające się matczynych spódnic, oczy starszych próbujące zrozumieć, to czego nie mógł pojąć rozum... Wtedy dla tysięcy istnień zatrzymał się czas. Zostali wypędzeni z ciepłego domu, pachnącego matczyną miłością i chlebem. Niemieccy żołnierze nie pozwalali na zbyt wiele. Kołdra, garnek… ostatnie spojrzenia na domy, ukochanych Burków i Reksów… Wieziono ich do obozu w Zamościu, „za druty”, tam w nieludzkich warunkach trwali. Część razem, część rozdzielona. Nie każdy miał siłę na jakieś dalej, niektórym zabrakło szczęścia i tam w nieludzkich warunkach kończyli ludzką wędrówkę… Tych, którzy przeżyli pędzono do wagonów bydlęcych. W ciemności i chłodzie rozpoczynał się kolejny etap, znów dla wielu droga bez powrotu. Cel był jednak jasno określony. Czekały na nich obozy koncentracyjne lub roboty przymusowe. Dzieci – te, które „nadawały się do germanizacji” – zostały wyrwane z rąk matek i wywiezione do Niemiec. Reszta jechała w nieznane…
Wojsko inwestuje w Białej Podlaskiej. Nowy obiekt dla pancerniaków

Wojsko inwestuje w Białej Podlaskiej. Nowy obiekt dla pancerniaków

Jednostka wojskowa w Białej Podlaskiej rozrasta się o nową infrastrukturę. Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych poinformował właśnie o wybudowaniu obiektu administracyjno-warsztatowego.

Najnowsze
Nowatorski zabieg w Lublinie. Kardiolodzy z USK nr 4 zastosowali system Volt
galeria

16:00 Nowatorski zabieg w Lublinie. Kardiolodzy z USK nr 4 zastosowali system Volt

15:39

Piłkarka Górnika Łęczna znowu w kadrze

15:24

Obrońca Motoru zaliczył 90 minut w reprezentacji U19, Polska pokonała Turcję

15:20

Politechnika Lubelska i PGE Dystrybucja o przyszłości energetyki

14:43

35-latek w areszcie po potrąceniu rowerzysty i ucieczce z miejsca zdarzenia

14:39

Jak robot sprzątający oszczędza czas i upraszcza codzienność

14:02

Chaos w Polsce 2050 po odejściu Hołowni. Działacz z Lubelszczyzny: Popełniliśmy błędy

ALARM24
Masz dla nas temat? Daj nam znać pod numerem:
Alarm24 telefon 691 770 010

Wyślij wiadomość, zdjęcie lub zadzwoń.

kliknij i poinformuj nas!

Najczęściej czytane

Dzisiaj · Tydzień · Wideo · Premium
Nowatorski zabieg w Lublinie. Kardiolodzy z USK nr 4 zastosowali system Volt
galeria

Nowatorski zabieg w Lublinie. Kardiolodzy z USK nr 4 zastosowali system Volt

Piłkarka Górnika Łęczna znowu w kadrze

Piłkarka Górnika Łęczna znowu w kadrze

Bright Ede nie zagra w najbliższym meczu Motoru z GKS Katowice, z powodu nadmiaru żółtych kartek

Obrońca Motoru zaliczył 90 minut w reprezentacji U19, Polska pokonała Turcję

Politechnika Lubelska i PGE Dystrybucja o przyszłości energetyki

Politechnika Lubelska i PGE Dystrybucja o przyszłości energetyki

Zbieranie grzybów leśnych – jesienna tradycja Polaków: jak zapełnić koszyk i zachować się prawidłowo w lesie

Zbieranie grzybów leśnych – jesienna tradycja Polaków: jak zapełnić koszyk i zachować się prawidłowo w lesie

35-latek w areszcie po potrąceniu rowerzysty i ucieczce z miejsca zdarzenia

35-latek w areszcie po potrąceniu rowerzysty i ucieczce z miejsca zdarzenia

Nowatorski zabieg w Lublinie. Kardiolodzy z USK nr 4 zastosowali system Volt
galeria

Nowatorski zabieg w Lublinie. Kardiolodzy z USK nr 4 zastosowali system Volt

Piłkarka Górnika Łęczna znowu w kadrze

Piłkarka Górnika Łęczna znowu w kadrze

Bright Ede nie zagra w najbliższym meczu Motoru z GKS Katowice, z powodu nadmiaru żółtych kartek

Obrońca Motoru zaliczył 90 minut w reprezentacji U19, Polska pokonała Turcję

Politechnika Lubelska i PGE Dystrybucja o przyszłości energetyki

Politechnika Lubelska i PGE Dystrybucja o przyszłości energetyki

Zbieranie grzybów leśnych – jesienna tradycja Polaków: jak zapełnić koszyk i zachować się prawidłowo w lesie

Zbieranie grzybów leśnych – jesienna tradycja Polaków: jak zapełnić koszyk i zachować się prawidłowo w lesie

35-latek w areszcie po potrąceniu rowerzysty i ucieczce z miejsca zdarzenia

35-latek w areszcie po potrąceniu rowerzysty i ucieczce z miejsca zdarzenia

Pogoda na weekend: deszczowo i ciepło?
film

Pogoda na weekend: deszczowo i ciepło?

Nowatorska operacja barku w Lublinie. Pierwsza w kraju
galeria
film

Nowatorska operacja barku w Lublinie. Pierwsza w kraju

Kuriozalne gole, Górnik Łęczna rozbił Stal Rzeszów w sparingu
film

Kuriozalne gole, Górnik Łęczna rozbił Stal Rzeszów w sparingu

„Dzień Wschodzi”. Po tragedii w Puławach strażacy apelują o czujność wobec czadu
film

„Dzień Wschodzi”. Po tragedii w Puławach strażacy apelują o czujność wobec czadu

Megadeth
film

Megadeth: Nowy singiel już teraz, nowa płyta na początku 2026 roku (wideo)

Podróż z teraźniejszości do przeszłości. Artysta znów ożywił miasto
galeria
film

Podróż z teraźniejszości do przeszłości. Artysta znów ożywił miasto

Wójt gminy Wąwolnica Marcin Łaguna

Mieszkańcy chcą odwołać wójta gminy Wąwolnica

Krzysztof Żuk

Krzysztof Żuk pod ostrzałem. Uzasadnione zarzuty czy polityczna nagonka?

Jeden podpis Krzysztofa Żuka, tydzień sporów ws. uchodźców

Jeden podpis Krzysztofa Żuka, tydzień sporów ws. uchodźców

Według ustawy kontraktowi szeregowi mogą służyć maksymalnie 12 lat

Żołnierz przestrzega przed karierą w wojsku. Po 12 latach na bruk

Wizyta po kolędzie skończyła się awanturą. "Ksiądz zaczął nas wyzywać od głupich i debili"

Wizyta po kolędzie skończyła się awanturą. "Ksiądz zaczął nas wyzywać od głupich i debili"

Jeszcze w grudniu nic nie zapowiadało konfliktu na linii wojewoda a starostwo łęczyńskie. Na zdjęciu od lewej: starosta łęczyński Roman Cholewa, wojewoda Przemysław Czarnek i burmistrz Łęcznej Teodor Kosiarski

Zawieszenie organów powiatu i wprowadzenie komisarza? Wojewoda napisał do ministra

Wideo
„Dzień Wschodzi”. Po tragedii w Puławach strażacy apelują o czujność wobec czadu
Dzień Wschodzi

„Dzień Wschodzi”. Po tragedii w Puławach strażacy apelują o czujność wobec czadu

film
80 lat smaku i tradycji. Całuski pszczelowolskie idealne do kawy
film
DZIENNIK ZE SMAKIEM

80 lat smaku i tradycji. Całuski pszczelowolskie idealne do kawy

Jesień, czy to już ty? Prognoza pogody na weekend
film
PROGNOZA POGODY

Jesień, czy to już ty? Prognoza pogody na weekend

Gala „Złotej Setki” już dziś. Poznamy największe firmy Lubelszczyzny
film
wideo

Gala „Złotej Setki” już dziś. Poznamy największe firmy Lubelszczyzny

70 lat Instytutu Medycyny Wsi. 18 milionów złotych w „prezencie”  
galeria
film
ZDJĘCIA I WIDEO

70 lat Instytutu Medycyny Wsi. 18 milionów złotych w „prezencie”  

Podczas sesji rady miasta i gminy w Końskowoli mieszkańcy ostro sprzeciwili się farmie wiatrowej
galeria
film
zdjęcia, wideo

Końskowola: Emocje na sesji. Wiatrakowa uchwała odrzucona

Jakub Kępa: Nic nie musimy
film

Jakub Kępa: Nic nie musimy

Zdrowe starzenie wyzwaniem współczesnej medycyny. Oglądaj nasz program „Dzień Wschodzi”
film
DZIEŃ WSCHODZI

Zdrowe starzenie wyzwaniem współczesnej medycyny. Oglądaj nasz program „Dzień Wschodzi”

Rak piersi pod lupą. O profilaktyce i trzeciej edycji Breast Fest
film

Rak piersi pod lupą. O profilaktyce i trzeciej edycji Breast Fest

Rok inwestycji drogowych w Lublinie. Finał naszego cyklu „Wtorek na dzielni”
film
WTOREK NA DZIELNI

Rok inwestycji drogowych w Lublinie. Finał naszego cyklu „Wtorek na dzielni”

XXI Lubelski Festiwal Nauki już lada moment
film

XXI Lubelski Festiwal Nauki już lada moment

Foto
Z ser(c)em na dłoni. Za nami już V edycja Święta Lubelskiego Serowarstwa i Mleczarstwa
ZDJĘCIA

Z ser(c)em na dłoni. Za nami już V edycja Święta Lubelskiego Serowarstwa i Mleczarstwa

galeria
Tu monstera, tam doniczka, a jeszcze nawóz się znajdzie - Festiwal Roślin zawitał do Lublina
galeria
ZDJĘCIA

Tu monstera, tam doniczka, a jeszcze nawóz się znajdzie - Festiwal Roślin zawitał do Lublina

WSPA rozpoczyna rok akademicki. Studentów przyciągają nowe kierunki
galeria
ZDJĘCIA

WSPA rozpoczyna rok akademicki. Studentów przyciągają nowe kierunki

Przed nami finałowy weekend z Cyrkulacjami
galeria
ZDJĘCIA

Przed nami finałowy weekend z Cyrkulacjami

Nowatorska operacja barku w Lublinie. Pierwsza w kraju
galeria
film
ZDJĘCIA I WIDEO

Nowatorska operacja barku w Lublinie. Pierwsza w kraju

Jubileuszowa inauguracja roku akademickiego na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie
galeria
ZDJĘCIA

Jubileuszowa inauguracja roku akademickiego na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie

70 drzew na 70 lat. Uniwersytet Przyrodniczy stworzył ogród dendrologiczny
galeria
ZDJĘCIA

70 drzew na 70 lat. Uniwersytet Przyrodniczy stworzył ogród dendrologiczny

Nowy rok akademicki na Politechnice Lubelskiej. Najpopularniejszy kierunek to cyberbezpieczeństwo
galeria
ZDJĘCIA

Nowy rok akademicki na Politechnice Lubelskiej. Najpopularniejszy kierunek to cyberbezpieczeństwo

Złote i diamentowe małżeństwa świętowały swoje jubileusze
galeria

Złote i diamentowe małżeństwa świętowały swoje jubileusze

Uniwersytet Medyczny w Lublinie zainaugurował nowy rok akademicki. „Medycyna to nie zawód – to powołanie”
galeria
ZDJĘCIA

Uniwersytet Medyczny w Lublinie zainaugurował nowy rok akademicki. „Medycyna to nie zawód – to powołanie”

100 lat to za mało. Unia świętuje jubileusz
galeria

100 lat to za mało. Unia świętuje jubileusz