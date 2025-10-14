Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Obrońca Motoru zaliczył 90 minut w reprezentacji U19, Polska pokonała Turcję

Bright Ede nie zagra w najbliższym meczu Motoru z GKS Katowice, z powodu nadmiaru żółtych kartek
Bright Ede nie zagra w najbliższym meczu Motoru z GKS Katowice, z powodu nadmiaru żółtych kartek (fot. DW)

To był intensywny czas dla reprezentacji Polski do lat 19. Drużyna, którą prowadzi Łukasz Sosin wzięła udział w towarzyskim turnieju w Chorwacji. W kadrze Biało-Czerwonych pojawił się Bright Ede, obrońca Motoru Lublin

W minioną środę Ede zaliczył 90 minut w pierwszym spotkaniu z gospodarzami imprezy. Mecz z Chorwacją zakończył się bezbramkowym remisem.

W starciu numer dwa Biało-Czerwoni okazali się nieznacznie lepsi od Danii. W sobotę pokonali rywali 1:0, a jedyną bramkę zdobył Mateusz Książek. Tym razem dla nastolatka z Motoru zabrakło miejsca w podstawowym składzie.

Do pierwszej jedenastki Bright wrócił jednak we wtorek przy okazji ostatniego meczu w Chorwacji. Reprezentacja Polski tym razem zmierzyła się z Turcją i ponownie mogła się cieszyć ze zwycięstwa 1:0, a Ede ponownie spędził na murawie pełne 90 minut.

Tym samym drużyna trenera Sosina zakończyła turniej z dorobkiem dwóch wygranych i remisem. Podczas zawodów w Chorwacji nie straciła też ani jednego gola.

Motor wróci do walki o punkty już w najbliższy piątek. W Lublinie zmierzy się z GKS Katowice. Spotkanie zaplanowano na godz. 18. Ede i tak nie będzie mógł jednak wystąpić w tym meczu, bo podobnie, jak Ivo Rodrigues będzie pauzował za kartki.

Polska – Turcja 1:0 (0:0)

Bramka: samobójcza (75).

Polska: Jeleń – Ede, Szczepaniak (59 Książek), Sarapata (70 Bzdyl), Ciesielski (46 Fałowski), Wojciechowski, Nowogoński (85 Synoś), Mazurek (70 Popielec), Jakóbczyk (59 Izunwanne), Zbróg (59 Adkonis), Mońka.

PKO BP EKSTRAKLASA
11. KOLEJKA

Wyniki:

Arka Gdynia  - Cracovia 2-1
Bruk-Bet Termalica Nieciecza - Widzew Łódź 2-4
GKS Katowice - Lech Poznań 0-1
Górnik Zabrze - Legia Warszawa 3-1
Jagiellonia Białystok - Korona Kielce 3-1
Lechia Gdańsk - Wisła Płock 1-1
Pogoń Szczecin - Piast Gliwice 2-1
Raków Częstochowa - Motor Lublin 2-0
Radomiak Radom - Zagłębie Lubin 3-1

Tabela:

1. Górnik 11 22 18-9
2. Jagiellonia 10 21 19-13
3. Cracovia 10 18 18-12
4. Korona 11 18 15-10
5. Wisła Płock 10 18 12-7
6. Lech 10 18 18-16
7. Legia 10 15 13-9
8. Radomiak 11 15 20-19
9. Raków 10 14 12-13
10. Zagłębie 10 13 21-16
11. Widzew 11 13 17-15
12. Pogoń 11 13 16-20
13. Arka 11 12 7-15
14. Motor 10 11 11-16
15. Bruk-Bet 11 9 15-21
16. Katowice 11 8 11-22
17. Piast 9 7 8-11
18. Lechia 11 7 19-26

