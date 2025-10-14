Obrońca Motoru zaliczył 90 minut w reprezentacji U19, Polska pokonała Turcję

W minioną środę Ede zaliczył 90 minut w pierwszym spotkaniu z gospodarzami imprezy. Mecz z Chorwacją zakończył się bezbramkowym remisem.

W starciu numer dwa Biało-Czerwoni okazali się nieznacznie lepsi od Danii. W sobotę pokonali rywali 1:0, a jedyną bramkę zdobył Mateusz Książek. Tym razem dla nastolatka z Motoru zabrakło miejsca w podstawowym składzie.

Do pierwszej jedenastki Bright wrócił jednak we wtorek przy okazji ostatniego meczu w Chorwacji. Reprezentacja Polski tym razem zmierzyła się z Turcją i ponownie mogła się cieszyć ze zwycięstwa 1:0, a Ede ponownie spędził na murawie pełne 90 minut.

Tym samym drużyna trenera Sosina zakończyła turniej z dorobkiem dwóch wygranych i remisem. Podczas zawodów w Chorwacji nie straciła też ani jednego gola.

Motor wróci do walki o punkty już w najbliższy piątek. W Lublinie zmierzy się z GKS Katowice. Spotkanie zaplanowano na godz. 18. Ede i tak nie będzie mógł jednak wystąpić w tym meczu, bo podobnie, jak Ivo Rodrigues będzie pauzował za kartki.

Polska – Turcja 1:0 (0:0)

Bramka: samobójcza (75).

Polska: Jeleń – Ede, Szczepaniak (59 Książek), Sarapata (70 Bzdyl), Ciesielski (46 Fałowski), Wojciechowski, Nowogoński (85 Synoś), Mazurek (70 Popielec), Jakóbczyk (59 Izunwanne), Zbróg (59 Adkonis), Mońka.