Odzyskali 200 skradzionych ekspresów do kawy wartych 300 tysięcy złotych

W lutym tego roku policjanci zostali powiadomieni o kradzieży 24 palet ekspresów do kawy o łącznej wartości blisko 560 tysięcy złotych.

– Kierowca, zatrudniony w jednej z firm transportowych z regionu, realizował zlecenie przewozu ładunku ekspresów do kawy z Włoch do granicy Polski z Białorusią. Po załadunku mężczyzna wyruszył w trasę, wykonując dwa postoje – we Włoszech i na Słowacji. Po zakończeniu podróży, już na terenie bazy transportowej w Polsce, kierowca zauważył, że z naczepy zniknęła część towaru – wyjaśnia aspirant Łukasz Filipek z ryckiej policji.

Sprawą, ze względu na znaczną wartość strat, zajęła się Prokuratura Rejonowa w Rykach.

W trakcie śledztwa funkcjonariusze ustalili, że część skradzionego sprzętu pojawiła się w sprzedaży na popularnych portalach internetowych. Trop doprowadził ich do firmy w Łodzi, gdzie zabezpieczono 184 ekspresy, a kolejne 16 odzyskano od nabywców.

Za sprzedażą sprzętu stał 54-letni mieszkaniec Piotrkowa Trybunalskiego, który był poszukiwany także przez niemieckie organy ścigania. Mężczyzna został zatrzymany i usłyszał zarzut paserstwa mienia znacznej wartości. Akt oskarżenia trafił już do sądu w Łodzi.

Odzyskane ekspresy wróciły do właściciela. Za paserstwo grozi kara nawet do 10 lat pozbawienia wolności.