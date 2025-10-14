Oszustwo „na znajomego z Facebooka”. 33-latek stracił pieniądze

Mężczyzna otrzymał za pośrednictwem komunikatora Messenger wiadomość od osoby podszywającej się pod jego znajomego. „Kolega” tłumaczył prośbę o pomoc wykorzystanym limitem płatności i poprosił o kod BLIK. 33-latek, przekonany, że pomaga znajomemu, wygenerował i przesłał kilka kodów.

Dopiero po kolejnej prośbie o pożyczkę postanowił zadzwonić do kolegi, by upewnić się, czy to rzeczywiście on prosi o pieniądze. Wtedy dowiedział się, że konto znajomego zostało zhakowane, a wysyłane wiadomości pochodziły od oszusta. Niestety, pieniędzy nie udało się już odzyskać — środki zostały wypłacone.

Policjanci przypominają, że oszuści coraz częściej włamują się na konta społecznościowe, podszywając się pod ich właścicieli i prosząc o szybkie pożyczki za pomocą kodów BLIK. W takich przypadkach nie należy działać pochopnie – najlepiej zadzwonić lub skontaktować się osobiście z osobą, która prosi o pomoc.