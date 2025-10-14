35-latek w areszcie po potrąceniu rowerzysty i ucieczce z miejsca zdarzenia

Do zdarzenia doszło w sobotę wieczorem w Leszkowicach. Jak przekazał dyżurny Lubartowskiej Komendy, ze zgłoszenia świadka wynikało, że kierujący samochodem osobowym marki Renault Laguna zjechał na przeciwległy pas ruchu i potrącił rowerzystę jadącego prawidłowo drogą publiczną. Poszkodowany 56-latek z poważnymi obrażeniami trafił do szpitala.

– Dzięki sprawnym działaniom policjantów szybko ustalono pojazd, który brał udział w zdarzeniu. Samochód marki Renault Laguna zamknięty był w garażu w miejscu zamieszkania jego właściciela – mówi młodszy aspirant Sylwia Peruta z lubartowskiej policji.

Funkcjonariusze zatrzymali cztery osoby podejrzewane o udział w wypadku. Wszyscy byli nietrzeźwi, jednak żaden z zatrzymanych nie przyznawał się do prowadzenia pojazdu w chwili zdarzenia. Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie zarzutów 35-latkowi: spowodowania wypadku drogowego, ucieczki z miejsca zdarzenia oraz kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości.

Po zapoznaniu się z dokumentacją, Sąd Rejonowy w Lubartowie przychylił się do wniosku o tymczasowy areszt wobec podejrzanego. Za popełnione przestępstwa grozi mu nawet do 8 lat pozbawienia wolności.