Jak sprawdzić numer działki online?

Gdzie sprawdzić numer działki?

Aby szybko i wygodnie ustalić numer działki, warto skorzystać z serwisu Geoportal360.pl. To bezpłatna platforma, która umożliwia wyszukiwanie działek na mapie całej Polski – zarówno poprzez interaktywną mapę, jak i katalog odzwierciedlający podział administracyjny kraju.

W serwisie można znaleźć informacje o granicach działek, ich numerach ewidencyjnych, powierzchni, a także sąsiednich parcelach. Wystarczy wpisać adres, numer identyfikacyjny lub współrzędne GPS, by system automatycznie wskazał właściwą działkę na mapie.

Czym jest numer działki ewidencyjnej?

Numer działki ewidencyjnej to podstawowe oznaczenie gruntu w rejestrze ewidencji gruntów i budynków. Składa się zwykle z jednej lub kilku liczb oddzielonych ukośnikiem – np. 74 lub 74/2. Każdy numer jest unikalny w obrębie jednej jednostki ewidencyjnej, ale może się powtarzać w innych miejscowościach lub gminach.

Numery działek nadawane są i przechowywane w Państwowej Ewidencji Gruntów (PEG), którą prowadzi Starostwo Powiatowe właściwe dla położenia działki. Tam również można uzyskać oficjalne potwierdzenie numeru lub innych informacji o nieruchomości.

Numer działki a identyfikator działki – czym się różnią?

Choć często używane zamiennie, numer działki i identyfikator działki ewidencyjnej to dwa różne pojęcia:

Numer działki (np. 74, 74/2) – to lokalne oznaczenie w ramach danego obrębu ewidencyjnego, stosowane m.in. w dokumentach i mapach.

(np. 74, 74/2) – to lokalne oznaczenie w ramach danego obrębu ewidencyjnego, stosowane m.in. w dokumentach i mapach. Identyfikator działki (np. 020304_2.0008.241) – to pełny adres administracyjny, który jednoznacznie określa położenie działki w strukturze kraju.

Identyfikator składa się z kilku segmentów:

kodu województwa, powiatu i gminy,

numeru obrębu ewidencyjnego,

numeru działki.

Dzięki temu pozwala odnaleźć konkretną działkę w skali całej Polski – niezależnie od lokalnych nazw miejscowości.

Jak sprawdzić numer działki krok po kroku?

Wejdź na stronę Geoportal360.pl. Skorzystaj z wyszukiwarki lub przybliż mapę, aby odnaleźć interesujący Cię teren. Kliknij w wybraną działkę – system automatycznie wyświetli jej numer ewidencyjny oraz dodatkowe dane, takie jak powierzchnia i granice.

Dzięki temu możesz w kilka minut zlokalizować działkę, sprawdzić jej położenie i porównać ją z sąsiednimi nieruchomościami.

W jakich sytuacjach przyda się znajomość numeru działki?

Numer działki jest niezbędny w wielu formalnościach, m.in.:

przy sprzedaży lub zakupie nieruchomości ,

, w trakcie sporządzania aktu notarialnego ,

, przy ubieganiu się o pozwolenie na budowę ,

, podczas analizy granic lub powierzchni działki ,

, przy uzyskiwaniu wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów.

Znajomość numeru ułatwia również dotarcie do księgi wieczystej działki, dzięki czemu można sprawdzić stan prawny nieruchomości oraz ewentualne obciążenia hipoteczne.

Ustalenie numeru działki nie musi wymagać wizyty w urzędzie. Wystarczy skorzystać z intuicyjnej mapy dostępnej w serwisie Geoportal360.pl, który umożliwia szybkie wyszukiwanie działek, analizę granic i weryfikację danych ewidencyjnych. To praktyczne rozwiązanie dla każdego, kto planuje zakup gruntu, budowę domu lub po prostu chce lepiej poznać swoją nieruchomość.