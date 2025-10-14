Politechnika Lubelska i PGE Dystrybucja o przyszłości energetyki

– Cieszę się, że możemy wspólnie z PGE zorganizować wydarzenie poświęcone nowym rozwiązaniom w energetyce. Tylko dzięki współpracy nauki i praktyki możemy skutecznie wdrażać technologie, które ograniczą przerwy w dostawach prądu i straty w przesyle – mówił podczas briefingu prof. Paweł Węgierko, dziekan Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej.

Jak podkreślono, konferencja ma być nie tylko forum wymiany doświadczeń, ale też początkiem cyklu spotkań łączących środowisko akademickie i energetyków.

Wiceprezes PGE Dystrybucja ds. strategii Tomasz Małecki zaznaczył, że celem spółki jest rozwój nowoczesnych rozwiązań oraz zacieśnienie współpracy z uczelniami.

– Chcemy pokazać, że PGE Dystrybucja to nowoczesna firma i atrakcyjny pracodawca. Inwestujemy w technologie, które zmienią oblicze polskiej energetyki - od liczników zdalnego odczytu po systemy oparte na sieci LTE 450 – mówił.

Podczas konferencji eksperci będą rozmawiać m.in. o cyberbezpieczeństwie i odporności systemów energetycznych. Prof. Piotr Kacejko z Politechniki Lubelskiej zapowiedział, że w trakcie panelu „Bezpieczeństwo energetyczne w obliczu aktualnych zagrożeń” omówione zostaną zarówno kwestie techniczne, jak i ryzyka wynikające z cyberataków.

– Słowo ‘blackout’ ustępuje dziś miejsca pojęciu cyberbezpieczeństwa, ale jedno nie wyklucza drugiego. Awarie mogą być skutkiem ataków cyfrowych i na to musimy być przygotowani – zaznaczył.

Podczas briefingu głos zabrali również dr inż. Jakub Syta z Akademii Marynarki Wojennej, który mówił o zagrożeniach ze strony wrogich cyberdziałań, oraz dr inż. Michał Lech, zapowiadający panel studencki poświęcony karierom w sektorze elektroenergetycznym.

Konferencja potrwa do godziny 18 i jak zapowiadają organizatorzy, ma stać się początkiem trwałej współpracy między Politechniką Lubelską a PGE Dystrybucja w zakresie nowoczesnych technologii i bezpieczeństwa energetycznego.