Nowatorski zabieg w Lublinie. Kardiolodzy z USK nr 4 zastosowali system Volt

Zabiegi wykonano w Uniwersyteckim Centrum Kardiologii i Kardiochirurgii pod kierownictwem prof. Andrzeja Głowniaka, koordynatora ośrodka i kierownika zespołu zabiegowego. W skład zespołu weszli także dr n. med. Adam Tarkowski, lek. Aleksander Konopka i lek. Sebastian Sawonik.

Migotanie przedsionków to jedna z najczęstszych arytmii, z którą w Polsce zmaga się ponad milion osób. Najskuteczniejszym sposobem leczenia jest ablacja – zabieg polegający na wyłączeniu fragmentów mięśnia sercowego odpowiedzialnych za nieprawidłowe impulsy elektryczne. System Volt wykorzystuje technologię Pulsed Field Ablation (PFA), czyli tzw. ablację impulsową. W odróżnieniu od metod opartych na wysokiej temperaturze lub mrożeniu tkanek, nowa technika działa za pomocą krótkich impulsów elektrycznych, które precyzyjnie eliminują źródło arytmii bez ryzyka uszkodzenia sąsiadujących narządów.

– System Volt „wyłącza” fragmenty mięśnia odpowiedzialne za powstawanie arytmii w sposób selektywny i nietermiczny. Dzięki specjalnemu cewnikowi łączącemu cechy koszyka i balonu zabieg jest skuteczny i bezpieczny, a ryzyko powikłań bardzo niskie – tłumaczy prof. Andrzej Głowniak.

Lubelski ośrodek jest jednym z liderów w dziedzinie nowoczesnych technik ablacyjnych. Od ponad trzech lat wykonuje zabiegi z użyciem różnych systemów elektroporacyjnych, a doświadczenia zespołu zostały opisane w prestiżowym czasopiśmie Nature Medicine.

– Nasi lekarze regularnie szkolą się w najlepszych ośrodkach w Europie. Dzięki temu pacjenci z regionu lubelskiego mają dostęp do terapii, które jeszcze niedawno były dostępne tylko w kilku ośrodkach w kraju – podkreśla prof. Głowniak.

Zespół USK nr 4 wspierali inżynierowie firmy Abbott, producenta technologii Volt. Dzięki tej współpracy lubelskie centrum jeszcze mocniej umacnia swoją pozycję jako jednego z najnowocześniejszych ośrodków kardiologicznych w Polsce.