Chaos w Polsce 2050 po odejściu Hołowni. Działacz z Lubelszczyzny: Popełniliśmy błędy

Z badania panelu Ariadna na zlecenie WP wynika, że aż 45 proc. Polaków nie wierzy, iż Polska 2050 przetrwa po rezygnacji Szymona Hołowni z przywództwa w partii. W ostatnich tygodniach plotkowano, że liczna grupa posłów tego ugrupowania przymierza się, żeby dołączyć do PSL-u. Wcale niedawno klub opuścili Tomasz Zimoch i Izabela Bodnar.

Miesiąc temu z szeregów Polski 2050 wystąpił też senator Jacek Bury, jej prominentny członek na Lubelszczyźnie. - Nie na to się umawiałem, gdy przychodziłem do partii. Rzeczywistość polityczna pokonała Hołownię, w czym oczywiście pomogli mu konkurenci polityczni. Pogubił się – tłumaczył swoją decyzję w rozmowie z „Dziennikiem Wschodnim”.

- Za jego odejściem nie poszły żadne inne, więc nie ma tu mowy o jakimś większym kryzysie w regionie – uspokaja Rafał Maksymowicz.

Lokalna działaczka Polski 2050 przekonuje nas jednak, że partia znalazła się na prostej drodze do politycznej agonii. Dowód? W 2020 roku Hołownia w województwie lubelskim otrzymał aż 109 tysięcy głosów. W 2025 roku ponad dwa razy mniej – niecałe 44 tysiące.

- Nie chciałbym krytykować partii, ale po wyborach parlamentarnych rzeczywiście popełniono pewne błędy. Wynikały one z braku doświadczenia. Jesteśmy młodym ugrupowaniem. Trochę daliśmy się „rozegrać” starszym ugrupowaniom – analizuje Maksymowicz.

- Potrzebna jest większa komunikacja i współpraca między centralą a regionami. Nowy lider musi być bliżej struktur. Czy to będzie Hołownia, czy Pełczyńska-Nałęcz, czy Paulina Hennig-Kloska, czy jeszcze ktoś inny, regiony potrzebują wsparcia, kontaktu, realnej współpracy. Musimy też rozbudowywać nasze struktury z myślą o wyborach i przyciąganiu nowych ludzi.

Struktury Polski 2050 na Lubelszczyźnie liczą około 150 osób. Niedawno 50 lokalnych członków partii spotkało się z posłami Joanną Muchą, Jackiem Trelą i Sławomirem Ćwikiem.

- Może nie robimy dużych konferencji, ale jesteśmy aktywni i liczni. Wyróżniamy się na tle reszty kraju. Oczywiście, po wyborach parlamentarnych był duży boom, mnóstwo zgłoszeń. A teraz sytuacja się ustabilizowała. Ktoś odejdzie, ktoś przyjdzie. Ale nie ma masowych wypisani. Wszystko jest raczej stałe. Nie upadliśmy – puentuje Maksymowicz.