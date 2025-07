Piłkarki Górnika Łęczna ograły Legię, ciekawy transfer

Nesterova to 23-letnia bramkarka z Łotwy. Ostatnio grała w Werderze Brema i udało się jej nawet zadebiutować we Frauen-Bundeslidze. Wcześniej natomiast grała w rodzimy Daugavpils. Chociaż wciąż jest młodą piłkarką, to zdążyła już zwiedzić najważniejsze kluby w swoim kraju na czele z Rigas Futbola Skola oraz SFK Ryga.

Ma na swoim koncie mistrzostwa Łotwy oraz regularne występy w europejskich pucharach. Regularnie gra też w reprezentacji Łotwy, Zadebiutowała w niej w wieku 16 lat, a na swoim koncie ma już ponad 20 gier w narodowych barwach. – Przyjechałam do Łęcznej zdobywać trofea – odważnie zapowiada Sofja Nesterova.

W ten weekend podopieczne Artura Bożyka miały nieco więcej oddechu. Było to związane z faktem, że w środku tygodnia grały z I-ligową Legią Ladies Warszawa, którą ograły 2:0.

– Ten mecz był wyzwaniem dla zespołu, aby radzić sobie z kumulacją zmęczenia. Za nami dni bardzo intensywne treningowo. W drugiej połowie tego spotkania było jednak dużo pozytywnych reakcji, co sprawiło, że płynność gry wzrosła. Nie baliśmy się podejmować ryzykownych decyzji, co pozwoliło nam przeprowadzać akcje na dobrych prędkościach. W pierwszej połowie mecz był wyrównany. To bardzo dobrze, bo Legia grała z olbrzymią determinacją. To sprawiło, że wyzwania rosły, ale my byliśmy w stanie im sprostać – powiedział Artur Bożyk.

Przypomnijmy, że sezon Orlen Ekstraligi rozpocznie się 9-10 sierpnia. W inauguracyjnej kolejce Górnik podejmie na własnym boisku Śląsk Wrocław.

OFENSYWA TRANSFEROWA UNII LUBLIN

Aż cztery zawodniczki w ostatnim czasie zasiliły szeregi Unii Lublin, beniaminka Orlen I ligi. Najważniejszym wzmocnieniem wydaje się być zakontraktowanie Anastazji Stepanets. To 22-letnia defensorka z Ukrainy. Jej ostatnim klubem był Obołoń Kijów. Unię zasiliła także Kamila Wołejszo. To 22-letnia środkowa pomocniczka występująca w UKS 3 Fakro Jelna. Co ciekawe, Wołejszo to również specjalistka od piłki nożnej plażowej, gdzie gra dla Red Devils Ladies Chojnice. Ciekawą postacią jest Alicja Dessauer, która ostatnio grała w Górniku Łęczna. Poprzedni sezon spędziła w rozgrywkach Centralnej Ligi Juniorek U-18. Inna młodą piłkarką, która obrała Unię za swój cel jest Amelia Rachańczyk. Jej poprzednim klubem był UKS SMS Łódź, ale wcześniej grała w lubelskich Perłach. Unia sezon Orlen I ligi rozpocznie 9-10 sierpnia od domowego meczu z UKS 3 Fakro Jelna.