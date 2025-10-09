Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Starsze przeglądarki internetowe takie jak Internet Explorer 6, 7 i 8 posiadają udokumentowane luki bezpieczeństwa, ograniczoną funkcjonalność oraz nie są zgodne z najnowszymi standardami.

Prosimy o zainstalowanie nowszej przeglądarki, która pozwoli Ci skorzystać z pełni możliwości oferowanych przez nasz portal, jak również znacznie ułatwi Ci przeglądanie internetu w przyszłości :)

Pobierz nowszą przeglądarkę:

Sport
Lubię to! 142 tys. czwartek, 9 października 2025 r.
Serwisy tematyczne

Ekstraklasa

Dzisiaj
8:36
Strona główna » Sport » Piłka nożna » Ekstraklasa

Czterech piłkarzy Motoru z szansami na kolejne występy w swoich reprezentacjach

Autor: Zdjęcie autora lukisz
Udostępnij 0 A A
Bright Ede w środę zaliczył występ przeciwko Chorwacji
Bright Ede w środę zaliczył występ przeciwko Chorwacji (fot. Łukasz Wójcik/Motor Lublin)

Przerwa reprezentacyjna to od tego sezonu coś nowego w Motorze Lublin. Trener Mateusz Stolarski nie ma do dyspozycji całej kadry, bo jego zawodnicy rozjeżdżają się na zgrupowania swoich reprezentacji. Obecnie w klubie brakuje czterech zawodników.

AdBlock
Szanowny Czytelniku!
Dzięki reklamom czytasz za darmo. Prosimy o wyłączenie programu służącego do blokowania reklam (np. AdBlock).
Dziękujemy, redakcja Dziennika Wschodniego.
Kliknij tutaj, aby zaakceptować

Nie byłoby nawet pięciu, ale ostatecznie pecha miał Florian Haxha. Reprezentant Kosowa doznał kontuzji w meczu pucharowym z Arką Gdynia i chociaż dostał kolejne powołanie do kadry, to tym razem opuści spotkania ze Słowenią (piątek o godz. 20.45) i ze Szwecją (poniedziałek).

Już w środę kolejny występ w drużynie Polski do lat 19 zaliczył Bright Ede. Stoper żółto-biało-niebieskich wyszedł w podstawowym składzie Biało-Czerwonych przy okazji pierwszego meczu towarzyskiego turnieju, który rozgrywany jest w Chorwacji. I spędził na boisku pełne 90 minut. Spisał się nieźle, bo nasza drużyna bezbramkowo zremisowała z gospodarzami zawodów. Czekają ją jeszcze dwa kolejne pojedynki. W sobotę o godz. 15.45 zmierzą się z Danią, a we wtorek o 12 z Turcją.

Prowadzona przez Jerzego Brzęczka polska młodzieżówka kontynuuje walkę o awans do mistrzostw Europy U21. Po wygranych z Macedonią Północną i Armenią Biało-Czerwonych czekają teraz znacznie trudniejsze wyzwania. W piątek o godz. 18 w Katowicach zmierzą się z Czranogórą. Z kolei we wtorek rywalem Polaków będą Szwedzi (godz. 18, na wyjeździe). W kadrze na te spotkania nie zabrakło Filipa Lubereckiego. Lewy obrońca Motoru nie wystąpił we wrześniowych spotkaniach, ale ostatnio miał pewny plac w klubie, więc może tym razem dostanie szansę na zaprezentowanie swoich umiejętności.

Jeden mecz ma przed sobą kadra U20, w której ponownie znalazło się miejsce dla Paskala Meyera. Tym razem Polacy w ramach turnieju Elite League zmierzą się ze Szwajcarią. Te zawody zaplanowano na poniedziałek (godz. 16, w Opolu).

Udanego wejścia do nowej drużyny nie ma Renat Dadashov, który pod nieobecność Karola Czubaka wyszedł w podstawowym składzie Motoru na mecz z Rakowem. Niestety, napastnik niczym specjalnym się nie wyróżnił. Od czego jest jednak przerwa na kadrę? Jak nie idzie w klubie, to można poprawić sobie humor w reprezentacji. 27-latek znalazł się w kadrze Azerbejdżanu na najbliższe spotkania eliminacji mistrzostw świata. Trzeba jednak przyznać, że tym razem Dadashov i jego koledzy staną przed arcytrudnym zadaniem. W piątek o godz. 20.45 zmierzą się w Paryżu z Francją. W poniedziałek czeka ich za to starcie z Ukrainą. Ten mecz odbędzie się w Krakowie, na stadionie Cracovii.

W Lublinie nie ma również jednego z trenerów. Rasmus Jansson pełni rolę analityka w reprezentacji Bośni i Hercegowiny. Dzisiaj ten zespół gra na wyjeździe z Cyprem, a w poniedziałek zmierzy się z Maltą.

Aldona Morawiec rozpoczęła sezon od dobrego występu

AZS UMCS Lublin rozpoczyna zmagania w FIBA EuroCup

Kanadyjski przyjmujący Jackson Young wystąpił przeciwko Polsce w meczu 1/8 finału ostatnich mistrzostw świata i zdobył 12 punktów. To drugi wynik w drużynie Klonowego Liścia

Kanadyjczyk Jackson Young dołączył do Bogdanki LUK Lublin

Patricia Machado Matieli przedziera się przez lubelską obronę

PGE MKS El-Volt Lublin gorszy od KGHM Zagłębie Lubin

e-Wydanie
Czytaj więcej o:
Motor Lublin pko bp ekstraklasa filip luberecki bright ede

Pozostałe informacje

Audi i citroen biorące udział w wypadku zostały doszczętnie zniszczone

Z samochodów została miazga. Cztery osoby ciężko ranne

Cztery osoby, w tym dwoje dzieci to poszkodowani w wypadku, który wczoraj wieczorem (8 października) wydarzył się w Woli Dużej niedaleko Biłgoraja.
Przy ul. Turystycznej w Lublinie powstaje nowy Lidl.
Lublin

Przy Turystycznej powstaje nowy Lidl. Kiedy otwarcie?

Sieć Lidl stale poszerza swoją bazę sklepów w Lublinie. Przy ul. Turystycznej powstaje właśnie kolejny taki obiekt. Jego otwarcie planowane jest na przyszły rok.

Nielegalne składowisko niebezpiecznych odpadów odkryto w dawnym wyrobisku piachu

Wysypywał niebezpieczne odpady pod lasem. 50-latkowi grozi 10 lat więzienia

Lepik, papa, wełna mineralna - to odpady uznawane za niebezpieczne, z którymi należy postępować w odpowiedni sposób. A mieszkaniec powiatu lubartowskiego wywoził je pod las, do dawnego wyrobiska piachu. Wpadł na gorącym uczynku.
Funkcjonariusze Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej

Ośmiu Afgańczyków w pontonie na Bugu. Wszyscy wrócili na Białoruś

Elektroniczna bariera na Bugu zadziałała. I dzięki temu strażnicy zatrzymali ośmiu obywateli Afganistanu, którzy nielegalnie, na pontonie przedostali się do Polski z Białorusi. Wszyscy zostali zawróceni.
Gala finałowa 22. edycji konkursu na Najlepszy Produkt Turystyczny

Znamy laureatów Konkursu na Najlepszy Produkt Turystyczny - Certyfikat POT 2025

Twierdza Srebrna Góra zdobyła Złoty Certyfikat POT 2025 - najważniejszą nagrodę w polskiej branży turystycznej, wśród atrakcji, które wyznaczają trendy w turystyce i zachwycają odwiedzających. Uroczysta gala rozstrzygnięcia już 22. edycji Konkursu odbyła się podczas Targów Tour Salon 2025 w Poznaniu. Uczestniczyli w niej Jakub Rutnicki, minister sportu i turystyki; Rafał Szmytke, prezes Polskiej Organizacji Turystycznej oraz Małgorzata Wilka-Grzywna, wiceprezes Polskiej Organizacji Turystycznej.
Zdjęcie latającego obiektu ktoś internautów zamieścił w mediach społecznościowych

Podejrzany balon niedaleko granicy. Miejscowi wezwali policję

Kolejny obiekt na Tyszowcami. Służby rozpoczynają poszukiwania. Ukraińska kontrabanda? - taka informacja ze zdjęciem latającego obiektu pojawiła się dzisiaj rano na jednym z profili w mediach społecznościowych.
Wołodymyr Zełenski, prezydent Ukrainy

Zełenski: Putin może rozpocząć wojnę światową

Przywódca Rosji Władimir Putin unika mobilizacji, bo obawia się spadku popularności w kraju, ale jeśli się na nią zdecyduje, to rozpocznie wielką wojnę i stworzy poważne wyzwanie dla Europy – oświadczył w czwartek prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.
Patriotyczne śpiewanie w Klubie Batalionowym. Finał festiwalu
12 października 2025, 16:00

Patriotyczne śpiewanie w Klubie Batalionowym. Finał festiwalu

Laureaci nagród i wyróżnień z eliminacji powiatowych wezmą udział w finałowym koncercie IV Festiwalu Pieśni Powstania Zamojskiego. Impreza jest planowana na niedzielę (12 października) w Klubie 3. Zamojskiego Batalionu Zmechanizowanego.
Nowy bus dla ośrodka został kupiony dzięki wysokiej dotacji z PFRON

Nowy samochód w ośrodku wychowawczym. "Każdy wyjazd to krok ku samodzielności, odwadze i otwartości"

Starostwo Powiatowe w Łęcznej kupiło nowiutkiego busa dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Podgłębokiem. Znaczną część pieniędzy na samochód przekazał Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Zbiory wielu muzeów na jednej wystawie. Podróże wycinanek w Zamościu
9 października 2025, 14:00

Zbiory wielu muzeów na jednej wystawie. Podróże wycinanek w Zamościu

Od czwartku 9 października aż do 11 stycznia w Muzeum Zamojskim w Zamościu oglądać będzie można nową wystawę. Na ekspozycję "Podróże wycinanek" składają się zbiory tej placówki, ale również m.in. muzeów w Hrubieszowie i Tomaszowie Lubelskim.
Bright Ede w środę zaliczył występ przeciwko Chorwacji

Czterech piłkarzy Motoru z szansami na kolejne występy w swoich reprezentacjach

Przerwa reprezentacyjna to od tego sezonu coś nowego w Motorze Lublin. Trener Mateusz Stolarski nie ma do dyspozycji całej kadry, bo jego zawodnicy rozjeżdżają się na zgrupowania swoich reprezentacji. Obecnie w klubie brakuje czterech zawodników.
W Chełmie znajduje się obecnie 20 syren alarmowych, z czego 15 jest podłączonych do systemu, a sprawnych pozostaje zaledwie 6

Nie panikuj, to tylko próba! W mieście znów zawyją syreny

W czwartek, 9 października, między godziną 9 a 15.30 w całym Chełmie rozlegną się syreny alarmowe. To nie powód do niepokoju, lecz rutynowy test systemu ostrzegania, który ma zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom w sytuacjach kryzysowych.

Ks. Marek Mazurek był dyrektorem pielgrzymki zamojsko-lubaczowskiej przez 6 lat. Jego miejsce zajmie teraz ks. Karol Stolarczyk

Zmiana dyrektora pielgrzymki. Za rok to on poprowadzi wiernych na Jasną Górę

Coś się kończy i coś się zaczyna. Ks. Marek Mazurek po 6 latach przestaje być dyrektorem pielgrzymki zamojsko-lubaczowskiej na Jasną Górę. Zastąpi go ks. Karol Stolarczyk.
Karę, jaka go teraz spotkała, 66-latek na pewno zapamięta na długo

Szybka akcja policji i sądu. 66-latek stracił prawo jazdy i samochód

Nie kara w zawieszeniu, ale bezwzględne więzienie, a do tego jeszcze przepadek samochodu. Tak skończyła się dla 66-latka z Zamościa jazda po alkoholu i mimo sądowego zakazu prowadzenia.
Dziś mecz Polska – Nowa Zelandia. Gdzie oglądać? Transmisja w TV i internecie

Dziś mecz Polska – Nowa Zelandia. Gdzie oglądać? Transmisja w TV i internecie

Dziś wieczorem reprezentacja Polski w Chorzowie zmierzy się towarzysko z Nową Zelandią. Dla Biało-Czerwonych będzie to tym samym przetarcie przed niedzielnym meczem w ramach eliminacji mistrzostw świata w Kownie z Litwą
PKO BP EKSTRAKLASA
11. KOLEJKA

Wyniki:

Arka Gdynia  - Cracovia 2-1
Bruk-Bet Termalica Nieciecza - Widzew Łódź 2-4
GKS Katowice - Lech Poznań 0-1
Górnik Zabrze - Legia Warszawa 3-1
Jagiellonia Białystok - Korona Kielce 3-1
Lechia Gdańsk - Wisła Płock 1-1
Pogoń Szczecin - Piast Gliwice 2-1
Raków Częstochowa - Motor Lublin 2-0
Radomiak Radom - Zagłębie Lubin 3-1

Tabela:

1. Górnik 11 22 18-9
2. Jagiellonia 10 21 19-13
3. Cracovia 10 18 18-12
4. Korona 11 18 15-10
5. Wisła Płock 10 18 12-7
6. Lech 10 18 18-16
7. Legia 10 15 13-9
8. Radomiak 11 15 20-19
9. Raków 10 14 12-13
10. Zagłębie 10 13 21-16
11. Widzew 11 13 17-15
12. Pogoń 11 13 16-20
13. Arka 11 12 7-15
14. Motor 10 11 11-16
15. Bruk-Bet 11 9 15-21
16. Katowice 11 8 11-22
17. Piast 9 7 8-11
18. Lechia 11 7 19-26

ALARM24
Masz dla nas temat? Daj nam znać pod numerem:
Alarm24 telefon 691 770 010

Wyślij wiadomość, zdjęcie lub zadzwoń.

kliknij i poinformuj nas!
Kalendarz Sportowy
Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 24-26 maja

Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 24-26 maja

Górnik Łęczna w sobotę o godz. 20 zagra ze Stalą Rzeszów

Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 17-19 maja

Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 10-12 maja

Wydarzenia sportowe w Lubelskiem: 10-12 maja

Sport Wideo
Jakub Kępa: Nic nie musimy

Jakub Kępa: Nic nie musimy

film
To może być wielki mistrz
film
WIDEO

To może być wielki mistrz

Sport w Chełmie celuje w najwyższe cele. Dominik Małys o planach ChKS na przyszłość
film

Sport w Chełmie celuje w najwyższe cele. Dominik Małys o planach ChKS na przyszłość

XV Turniej o Puchar Prezesa Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach: Bargenda nie zawiódł!
galeria
film
Zdjęcia/Wideo

XV Turniej o Puchar Prezesa Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach: Bargenda nie zawiódł!

Wielkie brawa, czek na 30 tysięcy i startowa koszulka z Paryża dla muzeum sportu. Aleksandra Mirosław spotkała się z lubelskimi kibicami
galeria
Zdjęcia/Wideo

Wielkie brawa, czek na 30 tysięcy i startowa koszulka z Paryża dla muzeum sportu. Aleksandra Mirosław spotkała się z lubelskimi kibicami

Tak dopingowaliście biało-czerwonych w Berlinie
galeria
Zdjęcia/Wideo

Tak dopingowaliście biało-czerwonych w Berlinie

Maciek Więckowski znów na podium Pucharu Europy. Tym razem w rumuńskim Cluj!
film
Wideo

Maciek Więckowski znów na podium Pucharu Europy. Tym razem w rumuńskim Cluj!

Ogromna radość. Superpuchar Polski już w Lublinie!
Wideo

Ogromna radość. Superpuchar Polski już w Lublinie!

Posiany na polu na Węglinie Południowym gatunek konopi jest nieprzydatny do „celów rozrywkowych”
galeria
film
zdjęcia, wideo

Las konopi w Lublinie. Czas na wielkie żniwa. Już w poniedziałek?

Sportowe inspiracje: Trening Animal Flow
galeria
film

Sportowe inspiracje: Trening Animal Flow

Córka Wojciecha Kowalczyka: Hiszpanie twierdzą, że Lewandowski strzeli, a Polska wygra
film
wideo

Córka Wojciecha Kowalczyka: Hiszpanie twierdzą, że Lewandowski strzeli, a Polska wygra

Sport Foto
Co za emocje przy Z5! Tak kibice dopingowali żużlowców!
ZDJĘCIA

Co za emocje przy Z5! Tak kibice dopingowali żużlowców!

galeria
Piłkarze Motoru Lublin rozdawali autografy. Chętnych w Olimpie nie brakowało
galeria
film
dużo zdjęć, wideo

Piłkarze Motoru Lublin rozdawali autografy. Chętnych w Olimpie nie brakowało

IX Mistrzostwa Polski Juniorów w Speed-Ballu. Lublin gościł najlepszych młodych zawodników
galeria
NASZ PATRONAT

IX Mistrzostwa Polski Juniorów w Speed-Ballu. Lublin gościł najlepszych młodych zawodników

8. Półmaraton Lubelski za nami. Dopisała pogoda i uczestnicy
galeria
Zdjęcia

8. Półmaraton Lubelski za nami. Dopisała pogoda i uczestnicy

Tak kibicowaliście koszykarkom Polskiego Cukru AZS UMCS podczas meczu z MB Zagłębiem Sosnowiec
galeria
Zdjęcia

Tak kibicowaliście koszykarkom Polskiego Cukru AZS UMCS podczas meczu z MB Zagłębiem Sosnowiec

Zawody strzeleckie KS Snajper - Turniej Cichociemnych 2024
galeria

Zawody strzeleckie KS Snajper - Turniej Cichociemnych 2024

Jerzy Kulej w 2010 roku gościł w Klubie Sportowym Paco przy ul. Zana 72 w Lublinie.
Zdjęcia

Jerzy Kulej od dziś na wielkim ekranie. Mistrz boksu wielokrotnie przyjeżdżał do Lublina

XV Turniej o Puchar Prezesa Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach: Bargenda nie zawiódł!
galeria
film
Zdjęcia/Wideo

XV Turniej o Puchar Prezesa Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach: Bargenda nie zawiódł!

Regaty o „Błękitną Wstęgę Zalewu Zemborzyckiego”
galeria
film

Regaty o „Błękitną Wstęgę Zalewu Zemborzyckiego”

Wielkie brawa, czek na 30 tysięcy i startowa koszulka z Paryża dla muzeum sportu. Aleksandra Mirosław spotkała się z lubelskimi kibicami
galeria
Zdjęcia/Wideo

Wielkie brawa, czek na 30 tysięcy i startowa koszulka z Paryża dla muzeum sportu. Aleksandra Mirosław spotkała się z lubelskimi kibicami

W Paryżu znów zapłonie ogień olimpijski. Tenisistka ATS Akanza AZS UMCS powalczy o złoto
Zdjęcia

W Paryżu znów zapłonie ogień olimpijski. Tenisistka ATS Akanza AZS UMCS powalczy o złoto

 