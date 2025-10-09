Z samochodów została miazga. Cztery osoby ciężko ranne

Do zdarzenia doszło już po zmroku, przed godz. 19. Policjanci ustalili, że 25-letni kierowca audi jadący w stronę Zamościa zaczął wyprzedzaćna prostej drodze ze wzniesieniem. Zbyt późno zauważył, że z przeciwka jedzie inny samochód.

Jego auto czołowo zderzyło się z citroenem. Kierowała nim 33-letnia kobieta, która podróżowała z dwójką dzieci w wieku 6 i 10 lat.

- Wszystkie osoby biorące udział w zdarzeniu zostały z poważnymi obrażeniami przetransportowane do szpitali. Na miejsce zadysponowane zostało Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, które z miejsca wypadku zabrało poszkodowane dzieci- informuje st. asp. Joanna Klimek, rzeczniczka biłgorajskiej policji.

Funkcjonariusze wykonali na miejscu wszelkie niezbędne czynności: zabezpieczali ślady, wykonywali oględziny, ustalali świadków zdarzenia. To trwało i w tym czasie droga była zablokowana, a zmotoryzowanych kierowano na objazdy.

Ustalanie dokładnych okoliczności i przyczyn zdarzenia jeszcze trwa.