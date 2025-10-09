Zbiory wielu muzeów na jednej wystawie. Podróże wycinanek w Zamościu

Wystawa ta jest poświęcona zachwycającej precyzją, bogactwem form i różnorodnością tradycji sztuce papieru.

Ekspozycjaw ramach której pokazanych zostanie łącznie prawie 150 wycinanek ukazuje piękno polskiej wycinanki ludowej. Odwiedzający podziwiać będą mogli zarówno klasyczne motywy, ale też współczesne interpretacje. Niemal połowę eksponatów stanowić mają te, które do Zamościa przyjadą z Muzeum Czestochowskiego, ale swoich zbiorów użyczyły zamojskim muzealnikom również Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie i Muzeum Regionalnego im. Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim.

"Zdecydowana większość prac pochodzi z lat 60. XX wieku, ukazując charakterystyczne dla regionu motywy, kolorystykę oraz bogactwo ludowej ornamentyki" - zachęcają organizatorzy zapewniając, że "Podróże wycinanek" to podróżprzez świat polskiej sztuki ludowej, w której tradycja spotyka się z nowoczesnością.

Wśród autorów prezentowanych prac znajdują się znani twórcy ludowi z Zamojszczyzny: Katarzyna Gmitrzuk (Adamów), Władysława Grudzińska (Grabowiec), Jadwiga Kargol (Tomaszów Lubelski), Kazimiera Wiśniewska (Hrubieszów-Sławęcin), Wincenty Pitura (Sułowiec), Alfreda Urbańska (Hrubieszów) oraz Alfreda Magdziakowa (Sitaniec).

Wernisażowi (9 października, godz. 14) towarzyszyć będzie pokaz tworzenia wycinanek, który poprowadzi pani Alfreda Urbańska z Hrubieszowa, artystka znana z mistrzowskiego opanowania tradycyjnych technik wycinania z papieru.