Znamy laureatów Konkursu na Najlepszy Produkt Turystyczny - Certyfikat POT 2025

Konkurs na Najlepszy Produkt Turystyczny, realizowany przez POT we współpracy z regionalnymi organizacjami turystycznymi, ma na celu podnoszenie jakości i konkurencyjności polskiej oferty. Przyznane Certyfikaty są dowodem uznania dla miejsc i inicjatyw, które łączą tradycję, nowoczesność oraz pasję do odkrywania piękna i historii Polski, budując wizerunek kraju jako niezwykłego kierunku podróży.

Złoty Certyfikat, Odkrycia i Wyróżnienia

Absolutnym zwycięzcą tegorocznej edycji została Twierdza Srebrna Góra, która otrzymała prestiżowy Złoty Certyfikat 2025.

Tytuł „Turystyczne Odkrycie 2025” trafił do Muzeum Fabryka Czekolady E. Wedel, a wyróżnienie w tej kategorii otrzymała Świętokrzyska Zagroda Kultury - Harmonia.

Certyfikaty Polskiej Organizacji Turystycznej dla Najlepszego Produktu Turystycznego w 2025 roku otrzymały:

Opole Stolica Polskiej Piosenki Skansen w Sierpcu Przygoda z Folklorem Mazowsza Festiwal Fantastyki Pyrkon Sztolnia Czarnego Pstrąga w Tarnowskich Górach Muzeum Polskiej Wódki Kompleks Hali Stulecia Swołowo - Stolica Krainy w Kratę Arche Nałęczów Dawne Sanatorium Milicyjne Centrum Turystyki Aktywnej i Sportu Bieszczad.ski Wańkowa Centrum Św. Jana w Gdańsku

Wyróżnienia w konkursie otrzymały także: Aflopark - Ogrody Grażyny i Andrzeja Furmanów oraz Koronacja Królewska - Festiwal Kultury Słowiańskiej.

Certyfikat internautów powędrował do Aflopark - Ogrody Grażyny i Andrzeja Furmanów.

- To już dwudziesta druga edycja konkursu na Najlepszy Produkt Turystyczny - Certyfikat POT 2025. Przyznane nagrody i wyróżnienia niewątpliwie są bardzo ważne dla poszczególnych laureatów, jednak mają one także nieocenione znaczenie dla rozwoju polskiej branży turystycznej - powiedział Rafał Szmytke, prezes Polskiej Organizacji Turystycznej.

- Liczba zgłoszeń oraz wspaniały poziom, jaki reprezentują wszystkie zgłaszane do Konkursu atrakcje turystyczne, są doskonałym dowodem na różnorodność i wysoką jakość polskiej oferty turystycznej. Certyfikaty POT trafiają w ręce inicjatyw, które stanowią wzorcowe przykłady atrakcji godnych uwagi i promocji na rynku krajowym oraz międzynarodowym - dodał prezes Szmytke.

Za wybór zwycięzców odpowiadała kapituła powołana przez prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej, złożona z wybitnych specjalistów z dziedziny turystyki, marketingu, promocji, środowisk naukowych oraz mediów. Przewodniczącym kapituły jest Jacek Janowski, dyrektor departamentu wsparcia rozwoju turystyki POT. Certyfikaty POT przyznawane są w kategoriach takich jak wydarzenie cykliczne, pakiet usług turystycznych, obiekt, szlak czy miejsce/obszar.

Wszystkie nagrodzone produkty turystyczne można poznać bliżej na: https://www.polska.travel/oto-najlepsze-atrakcje-turystyczne-w-polsce-certyfikaty-pot-2025/.

Źródło informacji: Polska Organizacja Turystyczna