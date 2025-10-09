Nowy samochód w ośrodku wychowawczym. "Każdy wyjazd to krok ku samodzielności, odwadze i otwartości"

Starostwo Powiatowe w Łęcznej kupiło nowiutkiego busa dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Podgłębokiem. Znaczną część pieniędzy na samochód przekazał Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Pojazd kosztował ponad 217 tys. zł. Starostwo wyłożyło na jego zakup ok. 69 tys. Reszta (ponad 148 tys. zł) pochodziła z dotacji przyznanej przez PFRON w ramach programu „Wyrównywania różnic między regionami III”.
Nowy, 9-osobowy ford został już placówce przekazany. Będzie tutaj bardzo potrzebny. Wychowanki MOW w Podgłębokiem mają z niego korzystać dojeżdżając na zajęcia terapeutyczne, edukacyjne, integracyjne, ale także przy okazji wyjazdów na wizyty lekarskie czy różnego rodzaju wydarzenia kulturalne albo sportowe.
"Każdy taki wyjazd to dla dziewcząt z ośrodka krok ku większej samodzielności, odwadze i otwartości na świat" - czytamy w komunikacie powiatu łęczyńskiego.
Ośrodek w Podgłębokiem jest placówką resocjalizacyjno-wychowawczą i rewalidacyjno-resocjalizacyjną. Są do niej kierowane dziewczęta z całej Polski. Obecnie w ośrodek obejmuje opieką 56 wychowanek.