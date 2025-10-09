Nowy samochód w ośrodku wychowawczym. "Każdy wyjazd to krok ku samodzielności, odwadze i otwartości"

Pojazd kosztował ponad 217 tys. zł. Starostwo wyłożyło na jego zakup ok. 69 tys. Reszta (ponad 148 tys. zł) pochodziła z dotacji przyznanej przez PFRON w ramach programu „Wyrównywania różnic między regionami III”.

Nowy, 9-osobowy ford został już placówce przekazany. Będzie tutaj bardzo potrzebny. Wychowanki MOW w Podgłębokiem mają z niego korzystać dojeżdżając na zajęcia terapeutyczne, edukacyjne, integracyjne, ale także przy okazji wyjazdów na wizyty lekarskie czy różnego rodzaju wydarzenia kulturalne albo sportowe.

"Każdy taki wyjazd to dla dziewcząt z ośrodka krok ku większej samodzielności, odwadze i otwartości na świat" - czytamy w komunikacie powiatu łęczyńskiego.

Ośrodek w Podgłębokiem jest placówką resocjalizacyjno-wychowawczą i rewalidacyjno-resocjalizacyjną. Są do niej kierowane dziewczęta z całej Polski. Obecnie w ośrodek obejmuje opieką 56 wychowanek.