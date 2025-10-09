Przy Turystycznej powstaje nowy Lidl. Kiedy otwarcie?

Sieć Lidl stale poszerza swoją bazę sklepów w Lublinie. Przy ul. Turystycznej powstaje właśnie kolejny taki obiekt. Jego otwarcie planowane jest na przyszły rok.
Obecnie w Lublinie działa już 15 supermarketów niemieckiej marki. Niedawno przy ul. Turystycznej 7 w Lublinie rozpoczęła się budowa kolejnego. Przy dyskoncie powstanie parking z ok. 100 miejscami postojowymi. Otwarcie nowego sklepu zaplanowane jest na drugą połowę 2026 roku.
Na działkach położonych przy ul. Turystycznej 7 obowiązuje decyzja o pozwoleniu na budowę budynku handlowo-usługowego, wydana w 2023 r. na rzecz spółki BAARD Sp. z o.o.
– Obecnie toczy się postępowanie administracyjne w sprawie przeniesienia tej decyzji na rzecz spółki LIDL Sp. z o.o. S.K. Inwestor został zobowiązany do uzupełnienia braków formalnych we wniosku – informuje Joanna Stryczewska z biura prasowego lubelskiego Ratusza.
W całej Polsce sieć Lidl posiada już ponad 950 sklepów.