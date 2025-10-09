Podejrzany balon niedaleko granicy. Miejscowi wezwali policję

Kolejny obiekt na Tyszowcami. Służby rozpoczynają poszukiwania. Ukraińska kontrabanda? - taka informacja ze zdjęciem latającego obiektu pojawiła się dzisiaj rano na jednym z profili w mediach społecznościowych.
Wkrótce o tym, że tego rodzaju obserwacji dokonano w gminie Tyszowce poinformował portal Onet. Przekazano, że balon miał spaść gdzieś w pola na trasie między Łaszczowem a telatynem w powiecie tomaszowskim.
- Rzeczywiście mieliśmy tego rodzaju zgłoszenie. To naprawdopodobniej balon przemytniczy. Spadł na pola, nie doszło do żadnej eksplozji - potwierdza mł. asp. Aneta Brzykcy, rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Lubelskim.
Dodaje, że policyjna ekipa pojechała już na miejsce. Funkcjonariusze zabezpieczają teren.