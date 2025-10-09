Ośmiu Afgańczyków w pontonie na Bugu. Wszyscy wrócili na Białoruś

Wydarzyło się to niedawno w powiecie bialskim.

Funkcjonariusze Centrum Nadzoru NOSG zaobserwowali grupę osób, która przemieszczała się od rzeki Bug. Było to możliwe dzięki dzięki urządzeniom do obserwacji terenu bariery elektronicznej.

Na miejsce skierowano strażników z placówki w Bohukałach. Wspirali ich terytorialsi. Wspólnie odnleźli grupę ośmiu nielegalnych migrantów. Jak ustalono, mężczyźni ci przepłynęli graniczny Bug pontonem.

Cała ósemka została przetranspotowana do pomieszczczeń służbowych SG. - Tam udzielono im niezbędnej pomocy, przekazano żywność oraz wodę - relacjonuje Dariusz Sienicki, rzecznik Nabużańskiego Oddziału Straży Granicznej. Zapewnia, że wszyscy migranci byli w dobrej kondycji i żaden z nich nie wymagał pomocy lekarskiej.

W rozmowie z mundurowymi Afgańczycy przyznali, że celem ich wędrówki były Niemcy. Nie zamierzali pozostać w Polsce.

- Mężczyźni, którzy dokonali przekroczenia granicy państwowej wbrew przepisom, zrealizowali postanowienia opuszczenia terytorium RP - dodaje Sienicki.

Jak dokładnie to wyglądało? - Zostali bezpiecznie przetransportowani do granicy i wrócili na Białoruś drogą lądową - mówi nam rzecznik NOSG.

Ta grupa była jedną z wielu namierzonych od początku roku. W tym czasie strażnicy z NOSG nie dopuścili do przekroczenia polskiej granicy w sumie już ponad 1300 osób.