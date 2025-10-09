Patriotyczne śpiewanie w Klubie Batalionowym. Finał festiwalu

Laureaci nagród i wyróżnień z eliminacji powiatowych wezmą udział w finałowym koncercie IV Festiwalu Pieśni Powstania Zamojskiego. Impreza jest planowana na niedzielę (12 października) w Klubie 3. Zamojskiego Batalionu Zmechanizowanego.
Wydarzenie, które rozpocząć się ma w klubie przy ul. Piłsudskiego 36 o godz. 16 jest organizowane przez Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego Zamojszczyzna. Partneruje mu zamojski okręg Światowego Związzku Żołnierzy Armii Krajowej, a patronem honorowym jest Sławomir Zawiślak, poseł Konfederacji Korony Polskiej.
Podczas koncertu finałowego wystąpią laureaci przeglądów powiatowych z powiatów biłgorajskiego, zamojskiego, hrubieszowskiego i tomaszowskiego. Będą śpiewać pieśni patriotyczne.
Wstęp jest wolny.