Francja pokonała Polskę, Filip Luberecki zagrał od pierwszej minuty

Popularny „Luberek” w pierwszym spotkaniu z Gruzją w ogóle nie pojawił się na murawie. W drugim starciu z Portugalią rozegrał całą drugą połowę. We wtorek pojawił się w podstawowym składzie i zaliczył pełne 90 minut. Niestety, spotkanie bardzo szybko było rozstrzygnięte.

Nathan Zeze otworzył wynik w 18 minucie bo błędzie Kacpra Trelowskiego. Dosłownie za chwilę poprawił go Djaoui Cisse. Zanim minął drugi kwadrans ten drugi dołożył kolejne trafienie. Po przerwie na 1:3 strzelił Ariel Mosór, ale ostatnie słowo należało do rywali, a konkretnie do Matthisa Abline, który ustalił rezultat na 3:1 dla „Trójkolorowych”.

Tym samym drużyna trenera Adama Majewskiego zakończyła młodzieżowe Euro z zerowym dorobkiem i bilansem bramek 2-11.

Francja – Polska 4:1 (3:0)

Bramki: Zeze (18), Cisse (19, 29), Abline (82) – Mosór (61).

Francja: Nkambadio – Sildillia (86 Merlin), Magassa, Zeze, Mawissa, Tchaouna (68 Abline), Agoume (68 Lemarechal), Diouf, Cisse, Bahoya (68 Edjouma), Barry (79 Odobert).

Polska: Trelowski – Marczuk (86 Szymczak), Peda (46 Matysik), Mosór, Bejger, Luberecki, Szmyt, Kałuziński (62 Łęgowski), Kozubal (46 Kowalczyk), Fornalczyk (78 Pieńko), Kozłowski.

Grupa C

Gruzja – Francja 0:4 (Pinheiro Ferreira 24, Quenda 62, Gomes 87, Araujo 90+5-z karnego).

1. Portugalia 3 7 9-0

2. Francja 3 7 7-3

3. Gruzja 3 3 4-8

4. Polska 3 0 2-11