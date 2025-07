Mateusz Stolarski (Motor Lublin): Takie wysokie porażki są nie do zaakceptowania

Robert Kolendowicz (Pogoń Szczecin)

– Cieszę się niezwykle ze zwycięstwa. Cieszę się z tego, jak mój zespół zareagował po tym, co się wydarzyło w Radomiu i po tym, jak straciliśmy kuriozalnego gola. Chciałbym podziękować kibicom za pomoc i wiarę w nas. Szczególnie po tym, co się wydarzyło w ostatnich dniach, z niefortunnym atakiem na nas. Kibice byli z nami i dali nam wsparcie, za to im serdecznie dziękuję. Co do meczu, to dalej jesteśmy w fazie budowy zespołu i dalej się rozwijamy. Zagraliśmy trochę inaczej niż zwykle, nie zawsze pressowaliśmy wysoko, czekaliśmy. W początkowej fazie meczu mieliśmy problemy z pressingiem, Motor łatwo go omijał. Po korektach, w miarę upływu czasu, byliśmy już w tym zdecydowanie lepsi. Cieszy mnie też indywidualna gra zawodników. Wielu pokazało olbrzymi potencjał i jakość. Przed nami długa droga. Nie jesteśmy tak słabi, jak wskazuje wynik z Radomia, ani jeszcze tak dobrzy, jak wskazuje wynik z Motorem, bo mecz mógł potoczyć się inaczej. Jedna rzecz: mój zespół wierzył, nawet po stracie gola. Za to jestem wdzięczny i z tego jestem dumny. Tej wiary nie zabraknie u nas nigdy, pokazaliśmy, że potrafimy walczyć do końca i to jest fajne. Cieszą gole po stałych fragmentach, bo nad tym pracowaliśmy.

– Chciałbym podkreślić jeszcze dwie rzeczy: to był setny mecz Koutrisa w barwach Pogoni. Duże gratulacje za to. Chciałbym też powiedzieć coś o Krzysztofie Kamińskim. Wszedł z ławki w ważnym momencie i dał nam dużo spokoju. Rola rezerwowego bramkarza nie jest łatwa, ale jak mówiłem im przed meczem: potrzebuję każdego i każdy w trakcie sezonu będzie nam potrzebny. To potwierdził Krzysiek, dodając nam spokoju i wiary. Duże gratulacje dla niego.

Mateusz Stolarski (Motor Lublin)

– Sezon miodowy dla Motoru dobiegł końca. O ile w poprzednich rozgrywkach mogliśmy przymknąć oko na takie porażki, to w tym nie możemy przegrywać meczów tak wyraźnie. To nie do zaakceptowania i nie ma na to przyzwolenia. Musimy przełknąć ten wynik i iść dalej. Pogoń była jednak bezwzględna. Praktycznie każdy moment, który miała, dokumentowała bramką. My z kolei w szatni przy stanie 1:2 mówiliśmy sobie o tym, że nie możemy sobie pozwolić na stratę bramki na początku drugiej połowy. Niestety, właśnie to się stało i Pogoń ułożyła sobie mecz. Przy czterech straconych golach na pewno będzie musieli skupiać się głównie na obronie. Biorąc pod uwagę dwa ostatnie mecze oddaliśmy aż 17 strzałów z pola karnego. Strzeliliśmy z tego tylko dwie bramki. To za mało, jak na to, co kreujemy. Odpowiedzialność leży na linii defensywnej i ofensywnej. Jestem rozczarowany postawą zespołu, jeśli chodzi o wynik. Mam poczucie, że tak jak Pogoń tydzień temu nie czuła, że mecz z Radomiakiem był na 1:5, tak my dzisiaj nie czujemy, że to był mecz na 4:1 dla Pogoni. Tak czy owak, gratulacje dla rywali. Nam pozostaje dalej pracować i mieć świadomość, że musimy być lepsi.

Czy Pogoń czymś zaskoczyła?

– Rywale mieli ostatnio trudny moment. I medialnie i wynikowo. Nie ma nic lepszego niż prowadzić w Szczecinie i pójść za ciosem. Jeśli chodzi o kwestie taktyczne, Pogoń niczym nas nie zaskoczyła. To drużyna, która ma swój powtarzalny, skuteczny styl. Zaskoczył mnie mój zespół w kontekście tego, ilu potrzebuje sytuacji, aby zdobyć bramkę.

Jaki był plan na mecz w Szczecinie?

– Jeśli chodzi o grę w defensywie, to chcieliśmy naciskać przeciwnika pressingiem, aby linia obrony nie miała czasu zagrywać piłek za plecy. Myślę, że z ataku pozycyjnego byliśmy nieźli. Wynik to jest jedno, ale jeśli chodzi o kwestie ofensywne, to dostarczyliśmy dużo piłek za plecy rywala. Mielimy dużo sytuacji z obrębu pola karnego, ale ich nie wykorzystywaliśmy. Tym jestem zawiedziony.