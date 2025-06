Motor Lublin blisko trzech transferów?

O tym, że Motor jest zainteresowany Czubakiem mówiło się już od dawna. Trener Stolarski potwierdził plotki w poniedziałek, po pierwszym treningu swojego zespołu.

– Jest w kręgu naszych zainteresowań. To szybki napastnik, bardzo dobrze idzie na piłki prostopadłe i można powiedzieć, że jest głowonożny. To jednak nie jest nasza jedyna opcja. My musimy ściągnąć trzech napastników. Plan jest taki, żeby dwóch rywalizowało o pierwszy skład, a trzeci, żeby to był młody napastnik z potencjałem – przyznał popularny „Stolar”.

Na giełdzie transferowej szybko pojawiły się kolejne nazwiska. W sobotnim sparingu wystąpił młody atakujący Escoli Varsovia Mikołaj Czerniatowicz. Nowe wieści przyniósł z kolei Kamil Bętkowski, który w swoich mediach społecznościowych poinformował, że Czubak jest już bardzo blisko transferu, a o miejsce w ataku może z nim powalczyć Dawid Kurminowski z Zagłębia Lubin.

26-latek zaczynał karierę w Warcie Poznań i Lechu. Później zdecydował się na nietypowy transfer, bo wyjechał na Słowację. Zakładał koszulkę: MFK Zemplin Michalovce oraz MSK Zilina. Co ciekawe, w barwach tego drugiego klubu został nawet królem strzelców w sezonie 20/21. Kolejny krok? Znowu zaskakujący, bo tym razem Kurminowski trafił do duńskiego Aarhus GF, które zapłaciło za niego milion euro. W 29 występach strzelił jednak tylko dwa gole i w lecie 2023 roku wylądował w Lubinie.

W ekipie „Miedziowych” zanotował 14 występów i cztery gole. Lepiej spisywał się w rozgrywkach 23/24. Wówczas zapisał na swoim koncie 12 bramek (30 meczów). Poprzedni sezon znowu był jednak słabszy w jego wykonaniu. W 23 występach (17 od pierwszej minuty) wpisał się na listę strzelców jedynie cztery razy. Portal transfermarkt wycenia napastnika na 400 tysięcy euro, a rozmowy na temat przenosin z Lubina do Lublina ponoć trwają.

Nowym graczem Motoru ma zostać również Florian Haxha. Urodzony w Berlinie reprezentant Kosowa (dwa mecze w kadrze) występuje na prawej stronie pomocy lub obrony. Po wielu latach spędzonych w Hercie Berlin przeniósł się do Austrii. W barwach drugoligowego SV Kapfenberg pokazał się ostatnio z bardzo dobrej strony. Licząc wszystkie rozgrywki, w sezonie 24/25 zaliczył 30 meczów i zapisał na swoim koncie: pięć goli oraz 12 asyst. Jak poinformował Bętkowski, 23-latek ma przejść niedługo testy medyczne, po których podpisze umowę z lubelskim klubem.