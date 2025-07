Motor Lublin dzisiaj wieczorem zaprezentuje się kibicom przed startem sezonu

Impreza w klubie Radość przy ulicy Bernardyńskiej rozpocznie się już dziś późnym popołudniem. – Zabawa rozpocznie się od godziny 17, kiedy wystartuje Motorowe Miasteczko z atrakcjami dla najmłodszych oraz strefa chilloutu z leżakami, foodtruckami i punktami gastronomicznymi Browaru Perła, w których zjecie pyszną giętą i zaspokoicie pragnienie. Imprezie towarzyszyć będzie muzyka na żywo grana przez DJ-a – informują działacze Motoru na swojej stronie internetowej. – Od godziny 19.30 na scenie odbędą się występy muzyczne, które rozgrzeją nas przed przyjazdem drużyny zaplanowanym około godziny 20. Po zakończeniu prezentacji będziecie mogli zebrać autografy i zrobić sobie zdjęcia z zawodnikami oraz odpocząć w strefie chilloutu. Impreza zakończy się o godzinie 21.30 – czytamy.

Do wzięcia udziału w dzisiejszym wydarzeniu fanów zachęca jeden z nowych zawodników żółto-biało-niebieskich. – Chciałbym Was zaprosić na wtorkową prezentację drużyny. Będziemy mogli się poznać, spotkać wszystkich zawodników i sztab szkoleniowy przed nowym sezonem, który mam nadzieję będzie wyjątkowy – zachęca za pośrednictwem klubowych mediów społecznściowych Ivo Rodrigues, pozyskany niedawno do Motoru pomocnik.

W trakcie trwania prezentacji na miejscu będzie dostępny dla kibiców Mobilny Fanshop, w którym będzie można kupić koszulki meczowe Motoru na sezon 2025/2026. Wstęp

Wybrano kapitana i radę drużyny

Jeszcze podczas obozu w Sochocinie wybrano kapitna i radę drużyny Motoru Lublin. Opaskę otrzymał Bartosz Wolski, a wicekapitanem będzie Michał Król. Ponadto w skład rady drużyny weszli także Ivan Brkić, Jakub Łabojko oraz Sergi Samper.