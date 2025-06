Motor Lublin ma nowego zawodnika. To reprezentant Kosowa

Nowy nabytek żółto-biało-niebieskich ma 23 lata, występuje na prawym skrzydle, a ostatnio był zawodnikiem drugoligowego klubu z Austrii – SV Kapfenberg.

W 55 meczach dla tego klubu zapisał na swoim koncie: sześć bramek i 15 asyst. Bardzo udany był dla niego zwłaszcza niedawno zakończony sezon. Licząc wszystkie rozgrywki uzbierał 30 występów, pięć goli oraz 12 asyst.

Haxha zaczynał przygodę z piłką w Dynamie Berlin, ale szybko trafił do Herthy, w której spędził wiele lat. Dotarł do drugiego zespołu. A tam zaliczył w sumie 70 spotkań (siedem bramek i 11 asyst).

Po bardzo udanym sezonie w Austrii skrzydłowy otrzymał powołanie do reprezentacji Kosowa, w której na początku czerwca zdążył już rozegrać dwa mecze (26 minutz Armenią i 45 minut przeciwko Komorom).

– Florian do dynamiczny zawodnik, który przykuł naszą uwagę w zeszłym sezonie. Poza dużą dynamiką cechuje go dobry drybling i łatwość w grze jeden na jeden. Ma bardzo dobry przegląd pola i dobrze ułożoną nogę, co pokazał zdobywając 12 asyst w poprzednim sezonie. Wierzymy, że bardzo dobrze odnajdzie się w naszym systemie gry – mówi Paweł Golański, dyrektor sportowy Motoru.

To drugi transfer ekipy z Lublina w lecie. Wcześniej drużynę trenera Stolarskiego wzmocnił ofensywny pomocnik Kacper Karasek (Bruk-Bet Termalica Nieciecza). Jeżeli wierzyć medialnym doniesieniem, to wkrótce należy się spodziewać także nowego napastnika. Blisko przenosin do żółto-biało-niebieskich jest ponoć Karol Czubak (KV Kortijk).