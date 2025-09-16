Motor Lublin nie zapomniał o swoich legendach

W przerwie spotkania na boisku pojawili się byli piłkarze i trenerzy żółto-biało-niebieskich, którzy w większości znajdują się w Klubie Wybitnego Motorowca.

Wiceprezes Łukasz Jabłoński oraz dyrektor sportowy Paweł Golański wręczali pamiątkowe koszulki z numerem 75, z okazji jubileuszu klubu z Lublina. Na murawie pojawiły się 33 osoby, ale wielu nie dotarło do Lublina, jak chociażby Władysław Żmuda.

Kto pojawił się na boisku? Chociażby Jacek Bąk, czyli zawodnik mający na koncie 96 występów w reprezentacji Polski, znany także z występów we Francji (Olympique Lyon oraz RC Lens). Był też Marcin Syroka, który rozegrał najwięcej meczów dla żółto-biało-niebieskich – 387. Nie zabrakło również Waldemara Fiuty i Dariusza Opolskiego. Ci gracze zanotowali za to najwięcej występów w ekstraklasie (kiedyś I liga). Pierwszy z piłkarzy uzbierał ich 176, a były bramkarz Motoru 163.

Nie mogło zabraknąć także przedstawicieli drużyny, która w 1971 roku wywalczyła mistrzostwo Polski juniorów. Wyróżnieni zostali: Mariusz Korczyński, Zbigniew Kozłowski, Antoni Piasecki, Jerzy Krawczyk, Waldemar Wiater oraz Marek Skrzypczyński. Pamiątkowe koszulki w niedzielę odebrali również byli trenerzy: Grzegorz Bakalarczyk oraz Jan Złomańczuk.

– 75-lat Motoru Lublin to historia budowana dzięki pracy i pasji wielu Motorowców. Najwybitniejszych z nich uhonorowaliśmy podczas wczorajszego meczu. Członkowie Klubu Wybitnego Motorowca to piłkarze i trenerzy, którzy swoim zaangażowaniem i pasją zapisali się złotymi zgłoskami w dziejach Motoru. Nie wszyscy członkowie klubu mogli być wczoraj z nami. Pamiętamy też o wszystkich zasłużonych, którzy z dumą reprezentowali Motor, nie tylko na najwyższym szczeblu rozgrywkowym – zapewnia klub z Lublina.

Pełna lista wyróżnionych podczas meczu Motor Lublin – Bruk-Bet Termalica Nieciecza:

Jacek Bąk

Modest Boguszewski

Marcin Syroka

Dariusz Opolski

Marcin Popławski

Rafał Król

Artur Ryczek

Dawid Ptaszyński

Paweł Maziarz

Piotr Prędota

Waldemar Fiuta

Grzegorz Komor

Andrzej Gutek

Marek Szaniawski

Mirosław Banaszek

Zbigniew Grzesiak

Tomasz Jasina

Leszek Iwanicki

Roman Żuchnik

Andrzej Łatka

Mariusz Korczyński

Zbigniew Kozłowski

Jerzy Krawczyk

Antoni Piasecki

Waldemar Wiater

Grzegorz Bakalarczyk

Jan Złomańczuk

Mariusz Sawa

Janusz Marzec

Marek Skrzypczyński

Siergiej Michajłow

Robert Chmura

Dariusz Baryła