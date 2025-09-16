Motor Lublin nie zapomniał o swoich legendach

W tym roku Motor Lublin obchodzi 75 urodziny. Z tej okazji klub zorganizował chociażby wystawę na Placu Litewskim. W niedzielę przy okazji ligowego meczu z Bruk-Bet Termaliką Nieciecza nie zapomniano za to o byłych piłkarzach czy trenerach.
W przerwie spotkania na boisku pojawili się byli piłkarze i trenerzy żółto-biało-niebieskich, którzy w większości znajdują się w Klubie Wybitnego Motorowca.
Wiceprezes Łukasz Jabłoński oraz dyrektor sportowy Paweł Golański wręczali pamiątkowe koszulki z numerem 75, z okazji jubileuszu klubu z Lublina. Na murawie pojawiły się 33 osoby, ale wielu nie dotarło do Lublina, jak chociażby Władysław Żmuda.
Kto pojawił się na boisku? Chociażby Jacek Bąk, czyli zawodnik mający na koncie 96 występów w reprezentacji Polski, znany także z występów we Francji (Olympique Lyon oraz RC Lens). Był też Marcin Syroka, który rozegrał najwięcej meczów dla żółto-biało-niebieskich – 387. Nie zabrakło również Waldemara Fiuty i Dariusza Opolskiego. Ci gracze zanotowali za to najwięcej występów w ekstraklasie (kiedyś I liga). Pierwszy z piłkarzy uzbierał ich 176, a były bramkarz Motoru 163.
Nie mogło zabraknąć także przedstawicieli drużyny, która w 1971 roku wywalczyła mistrzostwo Polski juniorów. Wyróżnieni zostali: Mariusz Korczyński, Zbigniew Kozłowski, Antoni Piasecki, Jerzy Krawczyk, Waldemar Wiater oraz Marek Skrzypczyński. Pamiątkowe koszulki w niedzielę odebrali również byli trenerzy: Grzegorz Bakalarczyk oraz Jan Złomańczuk.
- – 75-lat Motoru Lublin to historia budowana dzięki pracy i pasji wielu Motorowców. Najwybitniejszych z nich uhonorowaliśmy podczas wczorajszego meczu. Członkowie Klubu Wybitnego Motorowca to piłkarze i trenerzy, którzy swoim zaangażowaniem i pasją zapisali się złotymi zgłoskami w dziejach Motoru. Nie wszyscy członkowie klubu mogli być wczoraj z nami. Pamiętamy też o wszystkich zasłużonych, którzy z dumą reprezentowali Motor, nie tylko na najwyższym szczeblu rozgrywkowym – zapewnia klub z Lublina.
Pełna lista wyróżnionych podczas meczu Motor Lublin – Bruk-Bet Termalica Nieciecza:
Jacek Bąk
Modest Boguszewski
Marcin Syroka
Dariusz Opolski
Marcin Popławski
Rafał Król
Artur Ryczek
Dawid Ptaszyński
Paweł Maziarz
Piotr Prędota
Waldemar Fiuta
Grzegorz Komor
Andrzej Gutek
Marek Szaniawski
Mirosław Banaszek
Zbigniew Grzesiak
Tomasz Jasina
Leszek Iwanicki
Roman Żuchnik
Andrzej Łatka
Mariusz Korczyński
Zbigniew Kozłowski
Jerzy Krawczyk
Antoni Piasecki
Waldemar Wiater
Grzegorz Bakalarczyk
Jan Złomańczuk
Mariusz Sawa
Janusz Marzec
Marek Skrzypczyński
Siergiej Michajłow
Robert Chmura
Dariusz Baryła