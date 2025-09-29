Motor Lublin - Radomiak (relacja na żywo)

Na zakończenie dziesiątej kolejki PKO BP Ekstraklasy Motor Lublin zagra u siebie z Radomiakiem. Zapraszamy na relację na żywo z tego spotkania. Pierwszy gwizdek o godz. 20.30.
Sędziuje: Piotr Rzucidło (Warszawa).
Dziesiątą kolejkę zamknie mecz w Lublinie. Motor u siebie w tym sezonie jeszcze nie przegrał. Z trzech spotkań wygrał jednak tylko jedno – na inaugurację z Arką Gdynia. To było jednak dawno temu... 20 lipca.
W dwóch pozostałych występach przed własną publicznością, z Bruk-Bet Termaliką i Piastem Gliwice żółto-biało-niebiescy musieli się zadowolić remisami. Skoro Radomiak z czterech wyjazdów przywiózł ledwie „oczko”, a dodatkowo stracił w tych meczach aż 11 goli, to łatwo się domyślić, że kibice gospodarzy nie wyobrażają sobie dzisiaj innego wyniku, jak zwycięstwo swoich pupili.
– Spotkanie z Radomiakiem zakończy nasz bardzo intensywny okres. Trzy spotkania w osiem dni, do tego dwa dalekie wyjazdy, 120 minut w Gdyni – to był wymagający czas, ale taka jest piłka nożna. Po to ciężko trenujemy, żeby być odpowiednio przygotowanym na taką intensywność. Będziemy przygotowani w 100 procentach – zapewnia na klubowym portalu Paweł Stolarski.
A jak ocenia najbliższego przeciwnika?
– Na pewno musimy zwrócić uwagę na indywidualności rywali. W tym zespole znajdują się zawodnicy, którzy w pojedynkę potrafią decydować o losach meczu i mają bardzo dużą jakość. Dokładnie analizowaliśmy jak Radomiak gra, każdy z nas wie, czego po danym zawodniku możemy się w trakcie meczu spodziewać – zapewnia obrońca Motoru, który w poniedziałek może zaliczyć występ numer 200 na boiskach PKO BP Ekstraklasy.
Starcie z Radomiakiem będzie wyjątkowe dla jeszcze jednego gracza ekipy z Lublina – Renata Dadashova. W końcu, w poprzednim sezonie reprezentant Azerbejdżanu zakładał koszulkę rywali. Jego bilans w klubie z Radomia zamknął się na 12 meczach i dwóch golach. W barwach Motoru 26-latek ciągle czeka na pierwsze trafienie. Skoro w pucharowym meczu z Arką wyszedł jednak w „podstawie”, to można się spodziewać, że tym razem rozpocznie zawody na ławce rezerwowych.
Piłkarze trenera Mateusza Stolarskiego w czwartek grali 120 minut w pucharowym spotkaniu z Arką, ale szkoleniowiec oszczędził wielu ważnych piłkarzy. Tak samo było w przypadku Radomiaka, który również z Zagłębiem Lubin zagrał pół godziny dłużej. Trener Joao Henriques również nie wystawił najmocniejszego składu, bo w pierwszej jedenastce zabrakło chociażby: Jana Grzesika czy Rafała Wolskiego.