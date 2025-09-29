Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Motor Lublin - Radomiak (relacja na żywo)

(fot. Wojtek Szubartowski)

Na zakończenie dziesiątej kolejki PKO BP Ekstraklasy Motor Lublin zagra u siebie z Radomiakiem. Zapraszamy na relację na żywo z tego spotkania. Pierwszy gwizdek o godz. 20.30.

Dziesiątą kolejkę zamknie mecz w Lublinie. Motor u siebie w tym sezonie jeszcze nie przegrał. Z trzech spotkań wygrał jednak tylko jedno – na inaugurację z Arką Gdynia. To było jednak dawno temu... 20 lipca.

W dwóch pozostałych występach przed własną publicznością, z Bruk-Bet Termaliką i Piastem Gliwice żółto-biało-niebiescy musieli się zadowolić remisami. Skoro Radomiak z czterech wyjazdów przywiózł ledwie „oczko”, a dodatkowo stracił w tych meczach aż 11 goli, to łatwo się domyślić, że kibice gospodarzy nie wyobrażają sobie dzisiaj innego wyniku, jak zwycięstwo swoich pupili.

– Spotkanie z Radomiakiem zakończy nasz bardzo intensywny okres. Trzy spotkania w osiem dni, do tego dwa dalekie wyjazdy, 120 minut w Gdyni – to był wymagający czas, ale taka jest piłka nożna. Po to ciężko trenujemy, żeby być odpowiednio przygotowanym na taką intensywność. Będziemy przygotowani w 100 procentach – zapewnia na klubowym portalu Paweł Stolarski.

A jak ocenia najbliższego przeciwnika?

– Na pewno musimy zwrócić uwagę na indywidualności rywali. W tym zespole znajdują się zawodnicy, którzy w pojedynkę potrafią decydować o losach meczu i mają bardzo dużą jakość. Dokładnie analizowaliśmy jak Radomiak gra, każdy z nas wie, czego po danym zawodniku możemy się w trakcie meczu spodziewać – zapewnia obrońca Motoru, który w poniedziałek może zaliczyć występ numer 200 na boiskach PKO BP Ekstraklasy.

Starcie z Radomiakiem będzie wyjątkowe dla jeszcze jednego gracza ekipy z Lublina – Renata Dadashova. W końcu, w poprzednim sezonie reprezentant Azerbejdżanu zakładał koszulkę rywali. Jego bilans w klubie z Radomia zamknął się na 12 meczach i dwóch golach. W barwach Motoru 26-latek ciągle czeka na pierwsze trafienie. Skoro w pucharowym meczu z Arką wyszedł jednak w „podstawie”, to można się spodziewać, że tym razem rozpocznie zawody na ławce rezerwowych.

Piłkarze trenera Mateusza Stolarskiego w czwartek grali 120 minut w pucharowym spotkaniu z Arką, ale szkoleniowiec oszczędził wielu ważnych piłkarzy. Tak samo było w przypadku Radomiaka, który również z Zagłębiem Lubin zagrał pół godziny dłużej. Trener Joao Henriques również nie wystawił najmocniejszego składu, bo w pierwszej jedenastce zabrakło chociażby: Jana Grzesika czy Rafała Wolskiego.

PKO BP EKSTRAKLASA
10. KOLEJKA

Wyniki:

Cracovia - Górnik Zabrze 1-1
Korona Kielce - Lechia Gdańsk 3-0
Lech Poznań - Jagiellonia Białystok 2-2
Legia Warszawa - Pogoń Szczecin 1-0
Piast Gliwice - Bruk-Bet Termalica Nieciecza 4-2
Widzew Łódź - Raków Częstochowa 0-1
Wisła Płock - GKS Katowice 1-1
Zagłębie Lubin - Arka Gdynia
Motor Lublin - Radomiak Radom

Tabela:

1. Górnik 10 19 15-8
2. Cracovia 9 18 17-10
3. Korona 10 18 14-7
4. Jagiellonia 9 18 16-12
5. Wisła Płock 9 17 11-6
6. Legia 9 15 12-6
7. Lech 9 15 17-16
8. Radomiak 9 11 15-16
9. Raków 9 11 10-13
10. Zagłębie 8 10 16-13
11. Widzew 10 10 13-13
12. Motor 8 10 9-12
13. Pogoń 10 10 14-19
14. Bruk-Bet 10 9 13-17
15. Arka 9 9 5-10
16. Katowice 10 8 11-21
17. Piast 8 7 7-9
18. Lechia 10 6 18-25

