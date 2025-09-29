Łopaty poszły w ruch. Powstanie nowa placówka KRUS za 5,5 mln zł

Inwestycja realizowana jest przy ul. Kolejowej na gruncie przekazanym w 2023 roku przez powiat opolski. Powstanie tu jednokondygnacyjny budynek, a przy nim kilkanaście miejsc parkingowych.

- Budynek zostanie wyposażony w nowoczesne instalacje: elektryczne, wodno-kanalizacyjne, grzewcze, wentylacyjne i teletechniczne. W części obsługi interesantów przewidziano klimatyzację, a w magazynie dokumentów – klimatyzację precyzyjną- przekazała w przesłanym mediom komunikacie Edyta WIśniewska, kierownik Wydziału Prewencji, Rehabilitacji i Orzecznictwa Lekarskiego KRUS w Lublinie.

- Cieszę się, że budynek będzie zlokalizowany w centrum miasta, w miejscu łatwo dostępnym dla interesantów. Będzie to duże udogodnienie dla rolników, co jest tak ważne dla naszego typowo rolniczego powiatu – mówił podczas piątkowego uroczystego rozpoczęcia budowy starosta Dariusz Opolski.

Z kolei Mateusz Winiarski, dyrektor Oddziału Regionalnego KRUS w Lublinie podkreślał, że dzięki inwestycji w Opolu Lubelskim poprawią się też warunki pracy dla urzędników.

Całość ma kosztować prawie 5,5 mln zł. Budowa powinna zakończyć się do lata przyszłego roku. Wykonawcą zadania jest firma WOD-BUD.