Sztuka z odpadów. Dzieci z Chełma przeniosły przyrodę w ramy kultury

Sztuka z odpadów
Zamiast lądować na śmietniku, dostały drugie życie. Stare okna, meblowe ścianki i wysuszone kwiaty zamieniły się w obrazy, które najmłodsi mieszkańcy Chełma podarowali władzom miasta. To ekologiczne dzieła sztuki powstały w ramach 32. Akcji Sprzątania Świata.

Podczas tegorocznej edycji Eko-pikniku zorganizowanego na pl. E. Łuczkowskiego, doszło do spotkania natury z kulturą – dosłownie i w przenośni. Dzieci z chełmskich szkół i przedszkoli, przy wsparciu pracowników Wydziału Gospodarki Odpadami Komunalnymi, stworzyły niezwykłe kompozycje. Do ich wykonania wykorzystano suszone kwiaty, trawy i liście, a ramami stały się okna wymienione przez mieszkańców w programie „Czyste Powietrze”.

Symboliczny charakter miało również tło obrazów – posłużyły do niego tylne ścianki starych mebli oddanych do miejskiego PSZOK-u. Całość przygotowali pracownicy Zakładu Oczyszczania Miasta MPGK, udowadniając, że odpady mogą być fundamentem sztuki.

Pomysł zrodził się z hasła tegorocznej akcji: „W naturę z kulturą”. To nie tylko zabawa i warsztaty plastyczne, ale także lekcja odpowiedzialności za środowisko. – Chcieliśmy pokazać, że odpady nie muszą być końcem, mogą być początkiem czegoś pięknego – podkreślają organizatorzy.

Dzięki takim inicjatywom mieszkańcy uczą się, że upcykling, czyli tworzenie przedmiotów o większej wartości niż użyte surowce, nie jest odległą teorią, lecz praktyką, którą można wpleść w codzienne życie. A dzieci – jak pokazuje przykład z Chełma – potrafią nadać ekologii zupełnie nowy, artystyczny wymiar.

Chełm sztuka ekologia odpady przyroda MPGK Chełm plac Łuczkowskiego w Chełmie

