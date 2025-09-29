Narkotykowy magazyn na osiedlu w Chełmie. 19-latek z zarzutami

W czwartek funkcjonariusze kryminalni weszli do mieszkania, które – jak podejrzewali – mogło służyć jako magazyn narkotyków. Przypuszczenia okazały się trafne. Podczas przeszukania ujawnili i zabezpieczyli znaczne ilości mefedronu i marihuany. Można było z nich przygotować ponad 1500 porcji gotowych do sprzedaży.

Na miejscu zatrzymano 19-letniego mieszkańca Chełma. Następnego dnia usłyszał on zarzuty w prokuraturze. Śledczy nie mieli wątpliwości, że w tej sprawie konieczny będzie areszt. Sąd przychylił się do wniosku i zastosował wobec podejrzanego trzymiesięczny środek zapobiegawczy w postaci izolacji.

– Posiadanie znacznych ilości substancji psychotropowych i środków odurzających zagrożone jest karą do 10 lat pozbawienia wolności – przypomina nadkomisarz Ewa Czyż z chełmskiej komendy.

Sprawa jest rozwojowa, a policja nie wyklucza dalszych zatrzymań.