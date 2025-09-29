Grzybiarz znalazł nie tylko grzyby. Potrzebni byli saperzy

Zgłoszenie policja otrzymała w niedzielę po godz. 12.30. W miejscowości Dębniak w gm. Józefów nad Wisłą grzybiarz podczas zbioru grzybów natknął się na nietypowe znalezisko. - Okazało się, że znaleziskiem jest mocno skorodowany pocisk moździerzowy pochodzący z czasów II wojny światowej. Opolscy funkcjonariusze zabezpieczyli miejsce niebezpiecznego znaleziska do czasu przyjazdu saperów- relacjonuje starszy aspirant Katarzyna Bigos z opolskiej komendy.

Policja przypomina, że w przypadku ujawnienia przedmiotu przypominającego niewybuch należy zachować szczególną ostrożność. Takiego znaleziska nie wolno pod żadnym pozorem przenosić, dotykać ani rozbrajać. Miejsce, gdzie się znajduje dobrze jest zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych, a w szczególności dzieci.

O znalezisku należy jak najszybciej powiadomić najbliższą jednostkę policji. Duże pociski mogą mieć pole rażenia dochodzące nawet do kilkuset metrów.