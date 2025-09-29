Lubelskie Targi Piw Rzemieślniczych 2025 & Kraftowe Brzmienia – NAJWIĘKSZY PUB i MUZYCZNE EMOCJE w Targach Lublin!

Kraftowe smaki i moc atrakcji w jednym miejscu

Lubelskie Targi Piw Rzemieślniczych punkt obowiązkowy dla każdego miłośnika piwnej różnorodności. Na miejscu czekać będą dziesiątki browarów z całej Polski i Europy, oferujących setki piw – od aromatycznych IPA, przez głębokie portery, po lekkie lagery i owocowe kwaśne style. Nie zabraknie premierowych nowości oraz piwnych klasyków, które od lat cieszą się niesłabnącą popularnością. Oprócz bogatej oferty piwnej na odwiedzających czeka także rozbudowana strefa gier planszowych i outdoorowych z turniejami i setkami tytułów do wyboru, strefa tatuażu, gdzie dwa profesjonalne studia będą tworzyć wyjątkowe wzory na żywo, a także najlepszy street food z całej Polski – od soczystych burgerów i chrupiącej pizzy po azjatyckie specjały, dania wegetariańskie i pikantne propozycje dla fanów wyrazistych smaków.

Nowość! Kraftowe Brzmienia – muzyka na żywo w piwnym klimacie

Sobota, 11 października, to prawdziwe święto nie tylko dla miłośników piwa, ale i dobrej muzyki. Od godziny 18:00 startuje pierwsza edycja Kraftowych Brzmień – wyjątkowych koncertów, które wprowadzą uczestników w festiwalowy klimat. Na scenie pojawią się artyści, którzy łączą różne muzyczne światy:

Łukasz Jemioła

Wokalista i gitarzysta specjalizujący się w klimatach retro i americana. Jego charakterystyczny fingerpicking nadaje koncertom wyrazisty, emocjonalny charakter. Współpracował m.in. z Marylą Rodowicz, Włodkiem Pawlikiem i Arturem Andrusem, a jego występy łączą subtelność z pełną energii scenicznej ekspresją.

Yellow Horse

Zespół przenoszący publiczność w hippisowskie lata 70., gdzie akustyczne brzmienia spotykają się z rockowym luzem i chwytliwymi melodiami. Ich koncerty to festiwalowa energia, pełna ciepła i przebojowości. Otwierali występy legend, takich jak The Animals czy John Fogerty, zarażając publiczność radością grania.

Amarok

Jeden z najciekawszych polskich zespołów rockowych ostatnich lat, który mistrzowsko łączy rock, progresyw, ambient, ethno i elektronikę, tworząc przestrzenną, pełną emocji muzykę. Ich koncerty to hipnotyzujące spektakle, w których każdy dźwięk buduje wyjątkową, niemal filmową atmosferę. To jedyna okazja, by w Lublinie usłyszeć Amarok przed ogólnopolską trasą, podczas której zespół zaprezentuje przekrojowy program z trzech ostatnich płyt – Hunt, Hero i Hope.

Jeden bilet = dwa wydarzenia!

W tym roku wejściówki dają jeszcze więcej możliwości:

Piątek, 10 października – bilet obejmuje udział w Lubelskich Targach Piw Rzemieślniczych (16:00–00:00).

– bilet obejmuje udział w Lubelskich Targach Piw Rzemieślniczych (16:00–00:00). Sobota, 11 października – JEDEN BILET = DWA WYDARZENIA.

Od godziny 14:00 korzystasz ze wszystkich atrakcji Targów Piw, a od 18:00 bawisz się na koncertach Kraftowych Brzmień – aż do północy!

To wyjątkowy weekend, w którym Lublin żyje kraftem – setki piw rzemieślniczych, muzyka na żywo w klimacie rocka, retro i alternatywy, rozbudowana strefa planszówek i gier outdoorowych oraz najlepszy street food z całej Polski tworzą niepowtarzalny, piwny klimat Lubelskich Targów Piw Rzemieślniczych. Kup bilet już dziś i zaplanuj swój udział w największym piwnym i muzycznym wydarzeniu tej jesieni!