Młodzi ambasadorowie Włodawy. Najzdolniejsi uczniowie odebrali stypendia

Uroczystość wręczenia stypendiów uczniom szkół podstawowych i szkoły muzycznej odbyła się w piątek (26 września). Obok nagrodzonych zasiedli rodzice, pedagodzy i przedstawiciele władz samorządowych.

— Chcemy wspierać młodzież w realizacji jej pasji, bo to właśnie oni będą w przyszłości kształtować oblicze naszego miasta — podkreślił burmistrz Wiesław Muszyński, wręczając wyróżnienia.

Nagrody trafiły do 27 uczniów — w tym do tych, którzy zdobywają laury w konkursach przedmiotowych, olimpiadach i zawodach sportowych, ale także tych, którzy rozwijają swoje talenty artystyczne. Dzięki nim Włodawa zyskuje ambasadorów na szczeblu regionalnym i ogólnopolskim.

Stypendia naukowe otrzymali:

Kaja Borzęcka (SP2), Alicja Jankowska (SP2), Karol Jastrzębski (SP3), Jakub Jawicz (SP2), Lidia Kachniarz (SP2), Zofia Kostrzewska (SP2), Józefina Kozłowska (SP2), Aleksandra Litaszewska (SP2), Patrycja Łobacz (SP2), Zofia Michalczyk (SP2), Maciej Mróz (SP2), Ewelina Parczewska (SP3), Mikołaj Piotrowski (SP2), Alicja Rosa (SP2), Jakub Sawka (SP2), Zofia Trochanowska (SP2), Milena Woch (SP2), Konstanty Wszendyrówny (SP3).

W gronie stypendystów za osiągnięcia artystyczne znaleźli się:

Tomasz Drozd (Szkoła Muzyczna), Zuzanna Ołów (SP3), Ewelina Parczewska (SP3), Lena Pawluk (SP3), Iga Pawluk (SP3), Blanka Tomaszewska (SP3).

Zaś lista nagrodzonych stypendiami sportowymi to:

Kacper Kończal (SP3), Antoni Paprota (SP3), Zuzanna Sadura (SP3), Zofia Szmidt (SP3).

Program stypendialny realizowany jest w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży, uchwalonego w 2023 roku. Finansowany z budżetu gminy, ma nie tylko promować sukcesy młodych włodawian, ale także motywować ich rówieśników do odkrywania pasji i systematycznej pracy.