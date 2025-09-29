Farming Simulator 25: Rolnik na rybach, czyli dodatek Highlands Fishing (wodeo)

Nie pola i nie bydło, a stawy i ryby są główną atrakcją Highlands Fishing, nowego dodatku do gry Farming Simulator 25.
A głównym elementem dodatku Highlands Fishing jest nowa mapa Kinlaig. Szkocka lokacja to tradycyjna dla regionu architektura. Są pola uprawne, ale jest tez port, a co za tym idzie: nowości związane z hodowlą ryb (i ich swobodnym łowieniem: po zakupie wędki w lokalnym salonie gracze mogą zarzucić ją do dowolnego jeziora, rzeki lub oceanu).
Są też nowe obiekty związane z hodowlą ryb, morskie farmy wodne. Wszystko razem prezentuje się tak:
Premierę Farming Simulator 25: Highlands Fishing zaplanowano na 4 listopada. Na PC, PlayStation 5 oraz Xbox Series X.