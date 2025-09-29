Robił wszystko, by się ukryć. Ale nie wyszło. 22-letni przestępca trafił do więzienia

Młody człowiek z powiatu bialskiego był poszukiwany prawie rok, od grudnia 2024. Wystawiono za nim aż cztery listy gończe m.in. za kradzieże i oszustwa. Miał odsiedzieć wyrok, ale robił wszystko, by tego uniknąć: zerwał kontakty z rodziną i przeprowadził się do sąsiedniego powiatu radzyńskiego, gdzie wynajął mieszkanie.

- Działania mundurowych utrudniało również hermetyczne środowisko, z którym mężczyzna miał kontakt. W wyniku podjętych działań i weryfikacji kolejnych informacji policjanci ustalili, że obecnie ukrywa się na terenie powiatu radzyńskiego oraz w okolicy Warszawy, gdzie podejmuje pracę zarobkową - relacjonuje nadkom. Barbara Salczyńska-Pyrchla, rzeczniczka policji w Białej Podlaskiej.

Bialscy "łowcy głów" deptali mu po piętach, aż w końcu dopadli. Zatrzymali go w ostatni weekend w wynajmowanym w powiecie radzyńskim mieszkaniu. Był kompletnie zaskoczony, ale tym razem uciec nie zdołał. Od razu trafił do zakładu karnego, gdzie spędzi najbliższych kilka miesięcy.