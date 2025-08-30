Piłkarze Motoru z powołaniami do reprezentacji

Luberecki wybierze się na zgrupowanie reprezentacji Polski do lat 21. Drużyna prowadzona obecnie przez Jerzego Brzęczka 5 września zagra w Krakowie z Macedonią Północną. Z kolei cztery dni później zmierzy się na wyjeździe z Armenią.

Paskal Meyer na razie znalazł się na liście powołanych na zgrupowanie selekcyjne kadry U-20. Dopiero po nim dowie się czy będzie miał okazję zagrać w ramach Elite League z Portugalią.

Bright Ede pojedzie z kadrą Biało-Czerwonych do lat 19 na Słowenię, gdzie weźmie udział w towarzyskim turnieju i będzie miał okazję sprawdzić się z: Wyspami Owczymi (3 września), Słowenią (6 września) i Azerbejdżanem (9 września).

A skoro o Azerbejdżanie mowa, to do dorosłej reprezentacji tego kraju powołany został Renat Dadashov. W ramach eliminacji do mistrzostw świata jego zespół zagra w najbliższym czasie z Islandią (5 września) oraz Ukrainą (9 września).

Florian Haxha utrzymał miejsce w reprezentacji Kosowa, którą czekają dwa ciekawe spotkania. Najpierw, 5 września na wyjeździe ze Szwajcarią, a cztery dni później u siebie ze Szwecją.

Trzeba jeszcze dodać, że na liście rezerwowej reprezentacji Słowacji znalazł się Marek Bartos, który dopiero wraca do gry po kontuzji. Stoper nie wystąpił jeszcze w tym sezonie, ale ostatnio, przy okazji spotkania z Koroną Kielce był już na ławce rezerwowych.