Cała pula 12 elektryków już dotarła do miasta. W planach centrum przesiadkowe

- Elektryki dotarły w dwóch transzach, w kwietniu i sierpniu. Od 1 września wszystkie wożą pasażerów - mówi Krzysztof Trochimiuk, prezes MZK. To solarisy urbino 12 electric. Każdy ma 29 miejsc siedzących, a w sumie pomieści 80 osób. Na ich zakup i powiązane z transportem projekty miasto dostało ponad 55 mln zł ze środków unijnych.

- Ten model ma największą baterię dostępną w naszej ofercie, która pozwala przejechać 300 km na jednym ładowaniu. Autobus ma radary przednie i tylne. To numer jeden, który produkujemy. Te pojazdy jeżdżą również w stolicach Europy – podkreśla Krzysztof Musiał, dyrektor sprzedaży w Solarisie.

Oprócz pojazdów, miejska spółka zainwestowała w stacje ładowania, instalacje fotowoltaiczne w swojej siedzibie i magazyn energii. – Autobusy elektryczne są tańsze w eksploatacji o 1/3 w porównaniu do tych z silnikiem Diesla. Przez ostatnie siedem lat wycofaliśmy 13 starych autobusów z naszej floty i wymieniliśmy na nowe - dodaje Trochimiuk. Poza tym, MZK cały czas prowadzi nabór kierowców. -Ostatnio zgłosiły się dwie panie i zostały kierowcami - przyznaje prezes.

Ale to nie koniec inwestycji w transport, bo całość zaplanowanych działań opiewa na ponad 80 mln zł. – W planach jest jeszcze modernizacja 30 przystanków. Powstaną nowoczesne tablice informacji pasażerskiej i biletomaty. Do tego centrum przesiadkowe MZK, które zlokalizowane będzie przy dworcu PKP. W 2027 roku planujemy to zrealizować, a w 2026 roku zacznie funkcjonować strefa płatnego parkowania w centrum miasta- zapowiada prezydent Michał Litwiniuk. Poza tym, linia autobusowa będzie wydłużona o 3 km do Terebeli.