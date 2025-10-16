Ponad 7,5 tys. osób oddało swój głos w XI edycji Świdnickiego Budżetu Obywatelskiego. Na 37 zgłoszonych projektów realizacji doczeka się 13 z nich.
W głosowaniu mogli brać udział świdniczanie, którzy ukończyli 13. rok życia, a każdy z nich mógł wskazać trzy projekty. – Gratuluję autorom projektów, które uzyskały największe poparcie świdniczan i będą realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2026 roku. Ta forma aktywności obywatelskiej jest jednym z najważniejszych przejawów demokracji bezpośredniej na szczeblu samorządowym - powiedział burmistrz Marcin Dmowski.
Wybrane projekty:
- Muzyczne Wieczory u Świętej Kingi (VII edycja) – 1208 głosów, koszt 70 tys. zł. Cykl darmowych koncertów znanych artystów, które odbędą się na terenie parafii pw. św. Kingi.
- Pomagajka – 1142 głosy, koszt 70 tys. zł. Projekt dla dzieci ze Świdnika wymagających diagnozy i terapii dysleksji oraz indywidualnych spotkań terapeutycznych i psychoterapeutycznych.
- Folkloriada z ZTL „Leszczyniacy” – 1130 głosów, koszt 70 tys. zł. Roczne podsumowanie działań zespołu.
- Mały świat – 1120 głosów, koszt 70 tys. zł. Wsparcie dla najmłodszych mieszkańców miasta z trudnościami psychologicznymi i komunikacyjnymi.
- Na dobry początek – 1078 głosów, koszt 70 tys. zł. Projekt dla dzieci zmagających się z różnymi dysfunkcjami.
- Świdnik Uwielbia – 1073 głosy, koszt 70 tys. zł. Festyn dla mieszkańców miasta.
- Sztuka aktywna – spotkania z kulturą w bibliotece – 1007 głosów, koszt 70 tys. zł. Literacko-muzyczne wydarzenia dla mieszkańców.
- Świdnicka Noc Świętojańska – 976 głosów, koszt 50,6 tys. zł. Widowisko obrzędowe z warsztatami, grą terenową i prezentacją tradycji sobótkowych.
- Plenerowa siłownia z obciążeniem – 968 głosów, koszt 196,9 tys. zł.
- Klasycznie u Świętej Kingi (IV edycja) – 919 głosów, koszt 70 tys. zł. Cykl koncertów popularyzujących muzykę klasyczną i organową.
- Kolędowe Ostatki u Świętej Kingi – 868 głosów, koszt 70 tys. zł. Koncert kolęd i pastorałek.
- Książkomat 24 h – wypożyczaj kiedy chcesz – 785 głosów, koszt 69 tys. zł. Urządzenie czynne przez całą dobę, działające jak paczkomat.
- Dajmy im szansę – zajęcia terapeutyczne dla dzieci, młodzieży i ich rodzin – 782 głosy, koszt 70 tys. zł.
– Widać, że niektóre inicjatywy cieszą się niesłabnącym poparciem, co oznacza, że są naszej społeczności wyjątkowo potrzebne. Budżet Obywatelski w ciągu jedenastoletniej historii ewoluował. Początkowo dominowały w nim tzw. projekty twarde, wymagające nakładów inwestycyjnych. Obecnie przeważają inicjatywy odzwierciedlające społeczną aktywność świdniczan – głównie kulturalną i sportową. Myślę, że dowodzi to, że władze samorządowe dbają o infrastrukturę i że miasto jest nią już dobrze nasycone – dodał burmistrz Marcin Dmowski. Łączny koszt projektów to 1 016 500 zł. Zostaną one zrealizowane w przyszłym roku.
Źródło: www.swidnik.pl