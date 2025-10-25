Śmiertelny wypadek na trasie w kierunku granicy

Do zdarzenia doszło około godziny 5:35 w rejonie kolejki do przejścia granicznego Hrebenne–Lubycza Królewska. Jak wynika ze wstępnych ustaleń policji, kierujący samochodem ciężarowym obywatel Ukrainy uderzył w tył innego tira stojącego w kolejce do granicy. Następnie jego pojazd zjechał na przeciwległy pas ruchu, gdzie zderzył się czołowo z samochodem osobowym marki BMW.

Pomimo natychmiastowej akcji ratunkowej nie udało się uratować życia kierowcy ciężarówki, obywatela Ukrainy, który był sprawcą zdarzenia. Kierowca samochodu osobowego został przewieziony do szpitala z obrażeniami ciała.

Na miejscu pracowała Policja, Państwowa Straż Pożarna oraz służby utrzymania dróg, które zabezpieczyły teren wypadku. Droga krajowa nr 17 była całkowicie zablokowana w obu kierunkach, a ruch odbywał się objazdami wyznaczonymi drogami lokalnymi.

Policjanci z Tomaszowa Lubelskiego pod nadzorem prokuratora prowadzą czynności mające na celu ustalenie dokładnych okoliczności wypadku.

Droga krajowa nr 17 to jeden z głównych szlaków komunikacyjnych regionu, prowadzący z Lublina w kierunku granicy z Ukrainą. Policja apeluje do kierowców o zachowanie ostrożności i dostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze, szczególnie w rejonie przejść granicznych, gdzie często tworzą się kolejki pojazdów ciężarowych.