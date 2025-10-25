Otyłość wśród dzieci coraz większym problemem. NFZ zachęca do rodzinnych zmian na talerzu

Otyłość u najmłodszych diagnozuje się na podstawie tzw. siatek centylowych, które uwzględniają wiek i płeć dziecka. Wynik pomiędzy 85. a 95. centylem oznacza nadwagę, natomiast powyżej 95. centyla – otyłość. Takie pomiary wykonywane są m.in. podczas bilansów zdrowia. To właśnie wtedy najczęściej rodzice dowiadują się, że masa ciała ich dziecka przekracza normy.

Dlaczego dzieci tyją?

Specjaliści wskazują na wiele czynników sprzyjających nadwadze. Wśród najczęstszych przyczyn są:

nieregularne posiłki i skłonność do podjadania,

siedzący tryb życia i mała aktywność fizyczna,

nadmierne spożycie cukrów prostych, np. słodyczy i słodzonych napojów,

jedzenie wysoko przetworzonej żywności, w tym fast foodów i gotowych dań.

Jak podkreślają eksperci, nadmierna masa ciała to nie tylko problem estetyczny. Otyłość u dzieci prowadzi do rozwoju poważnych chorób, m.in. nadciśnienia tętniczego, cukrzycy typu 2, chorób sercowo-naczyniowych, zaburzeń hormonalnych czy insulinooporności.

Nie można też zapominać o psychicznych skutkach otyłości – dzieci z nadwagą często mają obniżoną samoocenę i zmagają się z brakiem akceptacji ze strony rówieśników.

Jak pomóc dziecku?

– Nadmierna masa ciała to delikatny temat, dlatego podejście całej rodziny powinno opierać się na zrozumieniu, szacunku i wzajemnym wsparciu – podkreśla Małgorzata Bartoszek.

Zmiana stylu życia dziecka jest możliwa tylko wtedy, gdy wszyscy domownicy zaangażują się w zdrowe odżywianie i wspólną aktywność.

Z pomocą przychodzi bezpłatny portal Diety NFZ, który oferuje gotowe jadłospisy i porady żywieniowe, także dla osób z nadwagą i otyłością. Innowacyjną funkcją serwisu jest Rodzinny Plan Żywieniowy – narzędzie, które pozwala stworzyć zdrowe menu dla całej rodziny.

– Wystarczy podać wagę, wzrost i wiek każdego członka rodziny. System automatycznie dopasuje porcje i poda wskazówki, jak podzielić przygotowane danie zgodnie z zapotrzebowaniem każdego z domowników – wyjaśnia Bartoszek.