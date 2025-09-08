24-latek może występować jako skrzydłowy lub wahadłowy. Ostatnio najczęściej grał po lewej stronie boiska. Do tej pory w najwyższej klasie rozgrywkowej w Portugalii zaliczył 90 występów. Zapisał na swoim koncie: sześć goli oraz dziewięć asyst.

W obecnych rozgrywkach pojawił się na boisku w dwóch z czterech meczów. Co ciekawe, w obu wychodził w podstawowym składzie i zdobył nawet gola w meczu z Benfiką Lizbona. Estrela przegrała jednak 0:1. W Swoim CV nowy nabytek klubu z Lublina ma występy w drużynach młodzieżowych FC Porto oraz w zespole Sportingu Lizbona do lat 17. Debiut w seniorskiej piłce zaliczył za to dla Rio Ave. Dla tego klubu licząc wszystkie rozgrywki uzbierał 114 występów.

– Fabio wniesie dużo jakości do naszego zespołu. Może występować na dowolnej pozycji ofensywnej, jest dobrze wyszkolony technicznie i swobodnie czuje się w grze jeden na jeden. To wciąż młody zawodnik, a w swojej karierze rozegrał już niemal 100 spotkań w najwyższej klasie rozgrywkowej Portugalii. W tym sezonie mierzył się m.in. z Benficą i zdobył jedną bramkę – ocenia piłkarza Paweł Golański, dyrektor sportowy Motoru.

Ronaldo w Motorze spotka swojego rodaka – Ivo Rodriguesa, który w lecie również dołączył do ekipy żółto-biało-niebieskich. Doświadczony pomocnik od początku sezonu pokazuje się z dobrej strony. W spotkaniu z Lechią Gdańsk zdobył efektownego gola po strzale z dystansu. Z kolei przy okazji starcia z Górnikiem Zabrze nie tylko odpowiadał za grę do przodu, ale sporo udzielał się też w defensywie i to z dobrym skutkiem.

Piłkarze trenera Mateusza Stolarskiego po przerwie reprezentacyjnej wrócą do gry w najbliższą niedzielę. O godz. 12.15 zmierzą się przed własną publicznością z beniaminkiem – Bruk-Bet Termaliką Nieciecza.