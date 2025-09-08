Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Fabio Ronaldo podpisał z Motorem dwuletni kontrakt
Fabio Ronaldo podpisał z Motorem dwuletni kontrakt (fot. Motor Lublin)

O tym transferze mówiło się już przynajmniej od tygodnia. Ostatniego dnia okienka transferowego w Polsce plotki portugalskich mediów jednak się potwierdziły. W poniedziałek Motor Lublin ogłosił, że pozyskał Fabio Ronaldo, który ostatnio był zawodnikiem klubu Estrela Amadora. Piłkarz podpisał z żółto-biało-niebieskimi dwuletni kontrakt z opcją przedłużenia o kolejne dwa sezony.

24-latek może występować jako skrzydłowy lub wahadłowy. Ostatnio najczęściej grał po lewej stronie boiska. Do tej pory w najwyższej klasie rozgrywkowej w Portugalii zaliczył 90 występów. Zapisał na swoim koncie: sześć goli oraz dziewięć asyst.

W obecnych rozgrywkach pojawił się na boisku w dwóch z czterech meczów. Co ciekawe, w obu wychodził w podstawowym składzie i zdobył nawet gola w meczu z Benfiką Lizbona. Estrela przegrała jednak 0:1. W Swoim CV nowy nabytek klubu z Lublina ma występy w drużynach młodzieżowych FC Porto oraz w zespole Sportingu Lizbona do lat 17. Debiut w seniorskiej piłce zaliczył za to dla Rio Ave. Dla tego klubu licząc wszystkie rozgrywki uzbierał 114 występów.

– Fabio wniesie dużo jakości do naszego zespołu. Może występować na dowolnej pozycji ofensywnej, jest dobrze wyszkolony technicznie i swobodnie czuje się w grze jeden na jeden. To wciąż młody zawodnik, a w swojej karierze rozegrał już niemal 100 spotkań w najwyższej klasie rozgrywkowej Portugalii. W tym sezonie mierzył się m.in. z Benficą i zdobył jedną bramkę – ocenia piłkarza Paweł Golański, dyrektor sportowy Motoru.

Ronaldo w Motorze spotka swojego rodaka – Ivo Rodriguesa, który w lecie również dołączył do ekipy żółto-biało-niebieskich. Doświadczony pomocnik od początku sezonu pokazuje się z dobrej strony. W spotkaniu z Lechią Gdańsk zdobył efektownego gola po strzale z dystansu. Z kolei przy okazji starcia z Górnikiem Zabrze nie tylko odpowiadał za grę do przodu, ale sporo udzielał się też w defensywie i to z dobrym skutkiem.

Piłkarze trenera Mateusza Stolarskiego po przerwie reprezentacyjnej wrócą do gry w najbliższą niedzielę. O godz. 12.15 zmierzą się przed własną publicznością z beniaminkiem – Bruk-Bet Termaliką Nieciecza.

e-Wydanie
Fabio Ronaldo podpisał z Motorem dwuletni kontrakt

Ronaldo podpisał kontrakt z Motorem Lublin

PKO BP EKSTRAKLASA
7. KOLEJKA

Wyniki:

Cracovia - Legia Warszawa 2-1
Bruk-Bet Termalica Nieciecza - Korona Kielce 1-3
Jagiellonia Białystok - Lechia Gdańsk 2-0
Górnik Zabrze - Motor Lublin 0-1
GKS Katowice - Radomiak Radom 3-2
Arka Gdynia  - Wisła Płock 1-0
Lech Poznań - Widzew Łódź 2-1
Zagłębie Lubin - Piast Gliwice 2-2
Pogoń Szczecin - Raków Częstochowa 2-0

Tabela:

1. Wisła Płock 7 16 10-4
2. Cracovia 7 14 13-9
3. Górnik 7 12 10-5
4. Jagiellonia 5 12 12-9
5. Korona 7 11 10-7
6. Lech 5 10 10-10
7. Pogoń 6 10 11-13
8. Radomiak 6 8 13-12
9. Bruk-Bet 6 8 10-10
10. Motor 6 8 6-9
11. Arka 7 8 5-8
12. Legia 5 7 6-4
13. Widzew 7 7 9-9
14. Katowice 7 7 10-15
15. Zagłębie 6 6 12-10
16. Raków 5 6 6-9
17. Piast 5 3 2-5
18. Lechia 7 0 12-19

