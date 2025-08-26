Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Transfery w Motorze Lublin? „Zrealizowaliśmy plany w stu procentach”

Autor: lukisz
Paweł Golański przyznaje, że Motor nie dokona żadnych "panicznych" transferów
Paweł Golański przyznaje, że Motor nie dokona żadnych "panicznych" transferów (fot. Łukasz Wójcik/Motor Lublin)

Po pięciu rozegranych meczach Motor Lublin ma na koncie tylko pięć punktów. Oczekiwania były zdecydowanie większe. Żółto-biało-niebiescy mają sporo problemów w defensywie, ale okazuje się, że nie będą próbowali ich rozwiązać kolejnymi transferami.

Kontuzje nie ułatwiają pracy trenerowi Mateuszowi Stolarskiemu. Z powodu urazów z gry wypadli środkowi obrońcy: Marek Bartos oraz Arkadiusz Najemski. W tej sytuacji podstawową parę stoperów tworzą: Herve Matthys oraz Bright Ede. W odwodzie pozostaje jedynie pozyskany w lecie z rezerw Holstein Kiel Paskal Meyer.

O tym, że raczej niewiele będzie się działo w klubie z Lublina w ostatnich dniach okienka transferowego opowiedział Paweł Golański. Dyrektor sportowy Motoru był gościem programu „Ekstraklasa po godzinach” na antenie Canal+ Sport.

– Nigdy nie możemy wykluczać, że cos się wydarzy. Na tą chwilę to, co sobie zaplanowaliśmy zostało zrealizowane w stu procentach. Nie ma tak, że wpadamy w panikę. Zdajemy sobie sprawę, ile mamy punktów, co trzeba zrobić, żeby się poprawić, ale nie ma mowy o panicznych ruchach, że trzeba wzmocnić zespół. Na każdej pozycji mamy po dwóch zawodników do rywalizacji. Na tą chwilę mogę powiedzieć z czystym sumieniem, że kadra jest zamknięta. Chyba, że coś się wydarzy: transfer wychodzący czy jakaś kontuzja – tłumaczył Paweł Golański podczas programu „Ekstraklasa po godzinach”.

W temacie transferu wychodzącego, ciągle w grę wchodzi sprzedaż Brighta Ede. Chociaż ostatnio w mediach nie jest już tak głośno o przenosinach nastolatka do Chelsea. Wcześniej pojawiały się głosy, że były zawodnik Zagłębia Lubin może kosztować nawet 11 milionów euro. Ostatnio mówiło się o kwocie 8,5 miliona.

– O kwotach na pewno nie będziemy mówić, bo to nie byłoby zbyt eleganckie i fair wobec klubów, które rzeczywiście interesowały się Brightem. Były rozmowy i one ciągle są prowadzone. To piłkarz z ogromnym potencjałem, wiemy też, że popełnia błędy, nikt nie będzie zakłamywał rzeczywistości. Nie będzie Brighta tłumaczył, on sam zdaje sobie z tego sprawę. My wszyscy w klubie jesteśmy jednak od tego, żeby młodemu piłkarzowi pomagać – wyjaśniał dyrektor Golański

Motor w czterech ostatnich meczach zdobył tylko dwa punkty
Kiepska passa trwa. Motor przegrał w Kielcach

film
Mateusz Stolarski (Motor Lublin): Zawiedliśmy siebie i kibiców

Mateusz Stolarski (Motor Lublin): Zawiedliśmy siebie i kibiców

Wyniki:

Arka Gdynia  - Pogoń Szczecin 2-1
Górnik Zabrze - Bruk-Bet Termalica Nieciecza 0-1
Jagiellonia Białystok - Cracovia 5-2
Korona Kielce - Radomiak Radom 3-0
Lechia Gdańsk - Motor Lublin 3-3
Legia Warszawa - GKS Katowice 3-1
Widzew Łódź - Wisła Płock 1-1
Piast Gliwice - Lech Poznań przełożony
Raków Częstochowa - Zagłębie Lubin przełożony

Tabela:

1. Wisła Płock 4 10 7-2
2. Legia 3 7 5-1
3. Radomiak 4 7 9-6
4. Widzew 4 7 7-4
5. Bruk-Bet 4 7 6-3
6. Cracovia 4 7 10-8
7. Jagiellonia 3 6 8-8
8. Górnik 4 6 4-4
9. Lech 3 6 7-8
10. Arka 4 5 3-3
11. Korona 4 4 4-5
12. Pogoń 4 4 7-9
13. Motor 3 4 5-7
14. Raków 3 3 3-5
15. Zagłębie 3 2 3-4
16. Katowice 4 1 3-9
17. Piast 2 0 0-3
18. Lechia 4 -3 9-11

