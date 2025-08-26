Transfery w Motorze Lublin? „Zrealizowaliśmy plany w stu procentach”

Kontuzje nie ułatwiają pracy trenerowi Mateuszowi Stolarskiemu. Z powodu urazów z gry wypadli środkowi obrońcy: Marek Bartos oraz Arkadiusz Najemski. W tej sytuacji podstawową parę stoperów tworzą: Herve Matthys oraz Bright Ede. W odwodzie pozostaje jedynie pozyskany w lecie z rezerw Holstein Kiel Paskal Meyer.

O tym, że raczej niewiele będzie się działo w klubie z Lublina w ostatnich dniach okienka transferowego opowiedział Paweł Golański. Dyrektor sportowy Motoru był gościem programu „Ekstraklasa po godzinach” na antenie Canal+ Sport.

– Nigdy nie możemy wykluczać, że cos się wydarzy. Na tą chwilę to, co sobie zaplanowaliśmy zostało zrealizowane w stu procentach. Nie ma tak, że wpadamy w panikę. Zdajemy sobie sprawę, ile mamy punktów, co trzeba zrobić, żeby się poprawić, ale nie ma mowy o panicznych ruchach, że trzeba wzmocnić zespół. Na każdej pozycji mamy po dwóch zawodników do rywalizacji. Na tą chwilę mogę powiedzieć z czystym sumieniem, że kadra jest zamknięta. Chyba, że coś się wydarzy: transfer wychodzący czy jakaś kontuzja – tłumaczył Paweł Golański podczas programu „Ekstraklasa po godzinach”.

W temacie transferu wychodzącego, ciągle w grę wchodzi sprzedaż Brighta Ede. Chociaż ostatnio w mediach nie jest już tak głośno o przenosinach nastolatka do Chelsea. Wcześniej pojawiały się głosy, że były zawodnik Zagłębia Lubin może kosztować nawet 11 milionów euro. Ostatnio mówiło się o kwocie 8,5 miliona.

– O kwotach na pewno nie będziemy mówić, bo to nie byłoby zbyt eleganckie i fair wobec klubów, które rzeczywiście interesowały się Brightem. Były rozmowy i one ciągle są prowadzone. To piłkarz z ogromnym potencjałem, wiemy też, że popełnia błędy, nikt nie będzie zakłamywał rzeczywistości. Nie będzie Brighta tłumaczył, on sam zdaje sobie z tego sprawę. My wszyscy w klubie jesteśmy jednak od tego, żeby młodemu piłkarzowi pomagać – wyjaśniał dyrektor Golański