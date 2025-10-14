Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Wielki Bu bez listu żelaznego

Katarzyna Nakonieczna
Wielki Bu znany jest z udziału w tzw. freak fightach i działalności w Internecie.
Wielki Bu znany jest z udziału w tzw. freak fightach i działalności w Internecie. (fot. Wielki Bu/ YouTube)

Patryk M., pseudonim Wielki Bu, nie otrzymał listu żelaznego. Oznacza to, że wkrótce może zostać przetransportowany do Polski w związku z zarzutami dotyczącymi handlu i przemytu narkotyków.

Pod koniec września do Sądu Okręgowego w Lublinie wpłynął wniosek obrońcy Patryka M., pseudonim Wielki Bu, o wydanie listu żelaznego. Dokument ten umożliwia podejrzanemu lub oskarżonemu przebywanie na wolności za granicą do czasu prawomocnego zakończenia postępowania, pod warunkiem stawiania się na każde wezwanie sądu lub prokuratury. Oskarżony i jego obrońca zaproponowali również poręczenie majątkowe.

Decyzja sądu była jednak negatywna. – Sąd nie uwzględnił wniosku o wydanie listu żelaznego. Procedura związana z wydaniem mojego klienta na podstawie Europejskiego Nakazu Aresztowania będzie więc kontynuowana – powiedział po ogłoszeniu decyzji adwokat Krzysztof Ways. – Uważaliśmy, że odpowiedzialność z wolnej stopy mogłaby usprawnić postępowanie. Izolacja mojego klienta wcale nie przyspieszy sprawy – twierdzi.

Patryk M. został zatrzymany 12 września na lotnisku w Hamburgu, gdzie planował wylot do Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Był poszukiwany w związku ze śledztwem Prokuratury Krajowej w Lublinie dotyczącym działalności zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się handlem i przemytem narkotyków w latach 2017–2018 w Polsce, Niderlandach i Hiszpanii. Grupa zajmowała się produkcją, przywozem, nabywaniem oraz wprowadzaniem do obrotu znacznych ilości m.in. kokainy, amfetaminy, haszyszu i mefedronu.

Dodatkowo Wielkiego Bu obciążają zarzuty kradzieży z włamaniem do samochodu oraz przerobienia jego oznaczeń identyfikacyjnych. Obrona podkreślała, że mężczyzna nie ukrywał się, lecz nie wiedział, że jest poszukiwany, ani gdzie powinien się stawić. Zaznaczano też, że regularnie dokumentował swoje podróże po Europie w mediach społecznościowych. O jego dalszym losie zdecyduje jednak sąd. 

Patryk M. urodził się w 1990 roku. Znany jest z udziału w tzw. freak fightach i działalności w Internecie. W przeszłości był skazany na porwanie.

Czytaj więcej o:
narkotyki Sąd Okręgowy w Lublinie Prokuratura Krajowa Lublin Wielki Bu Patryk M

Lekarze z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 4 w Lublinie jako jedni z pierwszych w Polsce przeprowadzili zabiegi ablacji migotania przedsionków z wykorzystaniem nowoczesnego systemu Volt. To przełomowa technologia, która pozwala leczyć arytmię serca w sposób bezpieczny, precyzyjny i minimalnie inwazyjny.
Reprezentacja Polski w piłce nożnej kobiet ma przed sobą: zgrupowanie w Gdańsku oraz mecze towarzyskie z Holandią i Walią. W kadrze Biało-Czerwonych ponownie znalazło się miejsce dla zawodniczki Górnika Łęczna – Pauliny Tomasiak.
To był intensywny czas dla reprezentacji Polski do lat 19. Drużyna, którą prowadzi Łukasz Sosin wzięła udział w towarzyskim turnieju w Chorwacji. W kadrze Biało-Czerwonych pojawił się Bright Ede, obrońca Motoru Lublin
Jak połączyć naukę z praktyką i przygotować polską energetykę na przyszłość? O tym rozmawiają dziś podczas konferencji „Nowe technologie w energetyce”, zorganizowanej przez Wydział Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej oraz PGE Dystrybucja SA. Wydarzenie gromadzi naukowców, ekspertów branży i studentów, którzy wspólnie dyskutują o transformacji energetycznej, cyberzagrożeniach i nowych możliwościach dla młodych inżynierów.
Jesień w Polsce to czas, gdy lasy otwierają przed nami swoje spiżarnie. Właśnie rozpoczął się sezon grzybowy 2025, a zbieranie grzybów leśnych staje się narodowym sportem , który łączy przyjemność z obcowaniem z naturą. Aby w pełni cieszyć się tym hobby i wrócić do domu z pełnym koszykiem leśnych skarbów, potrzebna jest wiedza – o najlepszych terminach, lokalizacjach i sposobie rozpoznawania. Przygotowaliśmy kompletny przewodnik, który sprawi, że Twoje grzybobranie w tym roku będzie obfite i bezpieczne.
Decyzją Sądu Rejonowego w Lubartowie 35-letni mieszkaniec gminy Ostrówek spędzi najbliższe trzy miesiące w tymczasowym areszcie. Mężczyzna został zatrzymany po tym, jak potrącił 56-letniego rowerzystę i uciekł z miejsca wypadku, nie udzielając poszkodowanemu pomocy.
Jeśli masz wrażenie, że podłogi odbierają ci wieczory—okruchy po kolacji, kurz przy listwach przypodłogowych, lepka plama pojawiająca się dokładnie wtedy, gdy siadasz—to nie jest przewrażliwienie. Codzienna pielęgnacja podłóg przerywa twoją rutynę i łatwo mieć wątpliwości, które funkcje naprawdę mają znaczenie, gdy rozważasz automatyzację tego obowiązku. Robot sprzątający odpowiada na te problemy: działa według harmonogramu, porusza się bez ciągłego nadzoru i utrzymuje czystszy stan wyjściowy, dzięki czemu poświęcasz mniej czasu na przygotowania i „sprzątanie po sprzątaniu”.
Chaos w Polsce 2050 po odejściu Hołowni. Działacz z Lubelszczyzny: Popełniliśmy błędy

Polska 2050 szoruje po dnie w sondażach. Ucieczkę z tonącego okrętu na stanowisko w ONZ zapowiedział jej lider i założyciel Szymon Hołownia. Lokalni działacze partii są zdemotywowani i pełni wątpliwości. - Musimy odbudować zaufanie Polaków – przyznaje Rafał Maksymowicz, sekretarz ugrupowania w województwie lubelskim.

W dobie cyfryzacji coraz więcej spraw związanych z nieruchomościami można załatwić przez internet. Jedną z najczęściej poszukiwanych informacji jest numer działki ewidencyjnej – niezbędny w wielu procedurach urzędowych, przy zakupie nieruchomości czy planowaniu inwestycji budowlanych.
Straż Miejska w Lublinie poszukuje pracowników. Nabór ruszy 24 października.
Będzie w kim wybierać. Aż pięć firm chce budować ulicę

Pięć ofert i wszystkie mieszczące się w założonym budżecie spłynęło na przetarg ogłoszony przez miasto. Chodzi o budowę ulicy Wazowskiego na zamojskim osiedlu Karolówka.
Poseł PiS pędził 200 km/h swoim bmw. Odmówił mandatu

Poseł PiS Łukasz Mejza został zatrzymany na drodze ekspresowej S3 koło Polkowic na Dolnym Śląsku. Pędził 200 km/h – informuje RMF FM. Poza tym, odmówił przyjęcia mandatu. Szef MSWiA już zapowiedział, że polityk za to odpowie.
II wojna światowa przyniosła ze sobą nie tylko strach, śmierć i zniszczenie. Mogło być coś gorszego? Mogło. Płacz dzieci. Był, wciąż jest, o wiele trudniejszy do zniesienia. Maleńkie ręce kurczowo trzymające się matczynych spódnic, oczy starszych próbujące zrozumieć, to czego nie mógł pojąć rozum... Wtedy dla tysięcy istnień zatrzymał się czas. Zostali wypędzeni z ciepłego domu, pachnącego matczyną miłością i chlebem. Niemieccy żołnierze nie pozwalali na zbyt wiele. Kołdra, garnek… ostatnie spojrzenia na domy, ukochanych Burków i Reksów… Wieziono ich do obozu w Zamościu, „za druty”, tam w nieludzkich warunkach trwali. Część razem, część rozdzielona. Nie każdy miał siłę na jakieś dalej, niektórym zabrakło szczęścia i tam w nieludzkich warunkach kończyli ludzką wędrówkę… Tych, którzy przeżyli pędzono do wagonów bydlęcych. W ciemności i chłodzie rozpoczynał się kolejny etap, znów dla wielu droga bez powrotu. Cel był jednak jasno określony. Czekały na nich obozy koncentracyjne lub roboty przymusowe. Dzieci – te, które „nadawały się do germanizacji” – zostały wyrwane z rąk matek i wywiezione do Niemiec. Reszta jechała w nieznane…
Jednostka wojskowa w Białej Podlaskiej rozrasta się o nową infrastrukturę. Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych poinformował właśnie o wybudowaniu obiektu administracyjno-warsztatowego.

Komunikaty