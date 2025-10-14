Karol Nawrocki w Tomaszowie Lubelskim. Będzie gościem specjalnym

Prezydent Karol Nawrocki ma być gościem specjalnym dwudniowej konferencji planowanej na przyszły tydzień w Tomaszowie Lubelskim.
Wydarzenie pod hasłem „Między informacją a dezinformacją” zaplanowano na poniedziałek i wtorek (20-21 października) w II Liceum Ogólnokształcącym im. gen. Władysława Sikorskiego. Organizują je wspólnie poseł PiS Tomasz Zieliński, starosta Henryk Karwan, a także Stowarzyszenie Nowoczesność i Tradycja oraz Fundacja Instytut Studiów Wschodnich.
Prezydent Polski ma być gościem specjalnym drugiego dnia konferencji. Debata z udziałem głowy państwa jest planowana na godz. 10. Wstęp będzie wolny.
W ramach dwudniowego wydarzenia zaplanowano kilka paneli tematycznych. W poniedziałek mowa będzie m.in. o kampanii prezydenckiej i o tym, jaką rolę odgrywały w niej np. emocje i manipulacje. We wtorek, po spotkaniu z prezydentem ma być mowa m.in. o budowaniu tożsamości narodowej młodego pokolenia oraz kwestiach bezpieczeństwa.
