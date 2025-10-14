Będzie w kim wybierać. Aż pięć firm chce budować ulicę

Na to zadanie Zamość otrzymał niedawno 1,5 mln zł dotacji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Założono, że koszt całości wyniesie trochę ponad 2,2 mln, więc z miejskiego budżetu pochodzić będzie mniej więcej jedna trzecia całości.

We wtorek otwarto oferty. Spłynęło ich pięć, a każda mieści się w założonym budżecie. Najtaniej, za 1,8 mln zł ulicę Wazowskiego jest gotowa wybudować firma DROGMOST z Mokrego, która zrealizowała już bardzo wiele drogowych inwestycji w Zamościu. Najwięcej (ponad 2,1 mln zł) za to samo zadanie oczekuje Przedsiębiorstwo Transportowo Handlowo-Usługowe Jacka Michałka z Lublina.

Wykonawca, który zostanie ostatecznie wybrany będzie musiał ulicę Wazowskiego, położoną na os. karolówka zbudować właściwie od podstaw. Musi przeprowadzić wszelkie prace związane z wylaniem asfaltu, ale też budową zjazdów, dróg dla pieszych i dojść do furtek oraz kanalizacji teleinformatycznej oraz deszczowej. W ogłoszeniu o przetargu zapisano, że od momentu zawarcia umowy będzie miał na to wszystko 8 miesięcy.