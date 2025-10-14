Domykanie S17. Wniosek o kolejny ZRID u wojewody

Ta firma odpowiada za realizację kilku odcinków powstającej już etami trasy 17. Między Krasnymstawem a Izbicą Budimex ma zbudować odcinek długości 19 kilometrówbiegnący przez gminy Krasnystaw, Izbica oraz Stary Zamość.

„Zacznie się w Zakręciu przed Krasnymstawem. Początkowo trasa przebiegać będzie w śladzie obecnej DK17, następnie przekroczy rzekę Żółkiewkę i od zachodniej strony ominie m.in. Latyczów, Dworzyska, Tarnogórę i Izbicę. Przekroczy rzekę Wieprz, linię kolejową nr 69 relacji Rejowiec - Hrebenne i zakończy się na przecięciu z obecną DK17 w okolicach Krasnego” – przypomniał w poniedziałkowym komunikacie lubelski oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Między Krasnymstawem a Izbicą zaprojektowano 16 obiektów inżynierskich, m.in. węzły drogowe Krasnystaw Północ, Krasnystaw Południe oraz Izbica, a także miejsca postoju podróżnych, estakady i mosty. „Wybudujemy i przebudujemy w sumie ok. 30 km dróg niższych kategorii do obsługi ruchu lokalnego” – zapowiada GDDKiA.

Prace ruszą, gdy wojewoda lubelski wyda ZRID. Decyzja ta pozwoli rozpocząć prace budowlane, a także dokładnie określi granice terenu, na którym budowa będzie prowadzona i umożliwi rozpoczęcie procedury odszkodowawczej za przejmowane nieruchomości.

Przypomnijmy, że budowa ekspresówki nr 17 między węzłami Piaski Wschód a granicą w Hrebennem liczącej łącznie 115 km podzielona jest na dziewięć odcinków. Koszt całości szacuje się na 4,5 mld zł, W tej chwili prace trwają już na odcinkach Zamość Wschód-Zamość Południe oraz Tomaszów Lubelski Południe-Hrebenne. Najpewniej w tym roku ZRID zostanie wydany dla odcinka Zamość Południe-Tomaszów Lubelski. Niedawno do wojewody spłynęły również wnioski o decyzje dla fragmentów trasy między węzłami Piaski Wschód - Łopiennik oraz Izbica – Zamość Sitaniec.

„W tym roku ogłosimy także przetargi na wyłonienie wykonawców dwóch brakujących fragmentów S17: Łopiennik – Krasnystaw oraz Zamość Sitaniec – Zamość Wschód, które domkną realizację tej trasy od Warszawy do granicy z Ukrainą” - zapowiada GDDKiA.

Ostatnim elementem domykającym całą trasę ma być ok. 2-kilometrowy odcinek w okolicy Hrebennego, który poprowadzi do planowanego terminala.