Pamięć zapisana w archiwum. Dzieci Zamojszczyzny mówią do nas po latach

Tak zaczęła się dramatyczna historia Dzieci Zamojszczyzny – najmłodszych ofiar niemieckiej akcji wysiedleńczej.

Archiwa, które odzyskały głos

Dziś, ponad 80 lat po tamtych traumatycznych wydarzeniach, ich historie wracają – już nie tylko we wspomnieniach i rodzinnych opowieściach, ale także w postaci dokumentów. Książnica Zamojska im. Stanisława Kostki Zamoyskiego powołała do życia Cyfrowe Archiwum Dzieci Zamojszczyzny. Znajdziemy w nim ponad 6 600 zdigitalizowanych materiałów archiwalnych: życiorysy, fotografie, ankiety, ręcznie wypełnione formularze. Każdy z nich to głos dziecka, które kiedyś zostało wysiedlone, oddzielone od rodziców i pozbawione domu.

- Są to świadectwa, które dzięki digitalizacji już nie zginą. Nie zniszczy ich czas, a jednocześnie staną się dostępne dla badaczy i dla wszystkich, którzy chcą zrozumieć tę część naszej historii - mówią pracownicy Książnicy Zamojskiej, inicjatorzy projektu.

Materiały trafiły do kolekcji „Dziedziczenie Pamięci” w Bibliotece Cyfrowej Książnicy Zamojskiej (fot.4). To symboliczny gest – pamięć nie jest tylko wspomnieniem, ale dziedzictwem, które należy przekazać dalej.

Spotkania, które uczą i poruszają

Archiwum to jednak nie wszystko. W ramach projektu odbyły się spotkania pod wspólnym tytułem „Świadkowie historii”. Wzięli w nich udział pisarze, badacze i nauczyciele, którzy od lat mierzą się z wojennymi, nierzadko dramatycznymi wydarzeniami na Zamojszczyźnie.

26 września młodzież rozmawiała z Małgorzatą Karoliną Piekarską, autorką książki „Syn dwóch matek” (fot. 1). Kilka dni później w Zamościu pojawiła się dr Beata Kozaczyńska – historyczka, która od lat dokumentuje losy najmłodszych ofiar wysiedleń (fot. 2). 7 października Agnieszka Jaczyńska, pedagog, nauczyciel historii, przeprowadziła warsztaty dla uczniów, pokazując, jak uczyć najnowszej historii w sposób żywy i bliski młodym (fot. 3).

27 października o godz. 16.00 opowieści o dzieciach Zamojszczyzny w obozie przesiedleńczym w Zwierzyńcu w spotkaniu pt. „Podobne są raczej do trupków” - przywołają członkowie Towarzystwa Miłośników Zwierzyńca.

Dziedzictwo, które domaga się miejsca

Temat jeszcze raz powróci z nową siłą. 14 listopada w Książnicy Zamojskiej odbędzie się panel dyskusyjny pod tytułem „Dziedzictwo Dzieci Zamojszczyzny – potrzeba utworzenia muzeum?”. Wezmą w nim udział samorządowcy, historycy, a przede wszystkim sami świadkowie i ich rodziny. Czy Zamojszczyzna doczeka się muzeum, które upamiętni los jej najmłodszych mieszkańców? Odpowiedzi na to pytanie wciąż szukają organizatorzy i uczestnicy projektu.

20 listopada w Książnicy Zamojskiej zaplanowano uroczyste podsumowanie projektu, połączone z wystawą przygotowaną przez dr. Janusza Kłapcia (Wojskowe Biuro Historyczne). To będzie kolejna okazja, by wsłuchać się w głosy, które płyną z dokumentów sprzed dziesięcioleci.

Pamięć, która zobowiązuje

Według historyków niemiecka akcja wysiedleńcza objęła około 110 tysięcy osób, z czego 30 tysięcy stanowiły dzieci. Tysiące zginęły, część straciła tożsamość, wywożone na germanizację. Dziś ich historie można czytać w cyfrowym archiwum – ale przede wszystkim trzeba je pamiętać.

Bo pamięć o Dzieciach Zamojszczyzny to nie tylko historia regionu. To także pytanie, które wciąż stawiają nam świadkowie II wojny światowej: czy potrafimy ich cierpienie ocalić od zapomnienia?

Agnieszka Piela

Książnica Zamojska

Fot. Leszek Wygachiewicz