Awaria numeru alarmowego 112. MSWiA potwierdza problemy

We wtorek doszło do awarii numeru alarmowego 112. Potwierdziła to w rozmowie z TVP Info rzeczniczka Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Karolina Gałecka. Trwają prace mające na celu dojście do źródła awarii. Na razie nie wiadomo też, czy to chwilowa usterka czy poważniejszy problem. Nie działa też numer 999.
godz. 11 Awaria została naprawiona.
— Na ten moment nie możemy powiedzieć, czy to długotrwała usterka, która będzie wymagała większej naprawy, czy coś chwilowego. Zgłoszenia prosimy więc kierować pod numer 999 — powiedziała rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka.
Dodała, że problemy z numerem 112 zostały potwierdzone m.in. w woj. świętokrzyskim i opolskim.
Natomiast Karol Rymszewicz ze Związku Zawodowego Operatorów Numerów Alarmowych w rozmowie z PAP poinformował, że występują również problemy z dodzwonieniem się na numer 999. Dodał, że pierwsze zgłoszenie o problemach otrzymał po godz. 8. Niemożliwe jest wykonanie połączenia przez użytkowników niektórych telefonii komórkowych.