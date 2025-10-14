Awaria numeru alarmowego 112. MSWiA potwierdza problemy

godz. 11 Awaria została naprawiona.

— Na ten moment nie możemy powiedzieć, czy to długotrwała usterka, która będzie wymagała większej naprawy, czy coś chwilowego. Zgłoszenia prosimy więc kierować pod numer 999 — powiedziała rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka.

Dodała, że problemy z numerem 112 zostały potwierdzone m.in. w woj. świętokrzyskim i opolskim.

Natomiast Karol Rymszewicz ze Związku Zawodowego Operatorów Numerów Alarmowych w rozmowie z PAP poinformował, że występują również problemy z dodzwonieniem się na numer 999. Dodał, że pierwsze zgłoszenie o problemach otrzymał po godz. 8. Niemożliwe jest wykonanie połączenia przez użytkowników niektórych telefonii komórkowych.